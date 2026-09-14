İletişim Başkanı Duran, geleceğe kasteden yapılara geçit verilmeyeceğini söyledi
İletişim Başkanı Duran, çok boyutlu bir mücadele stratejisiyle geleceğimize kasteden bu yapılara geçit vermiyeceklerini ifade etti. Duran, söz konusu yapılara karşı kararlılık mesajı verdi.
İletişim Başkanı Duran: "Çok boyutlu bir mücadele stratejisiyle geleceğimize kasteden bu yapılara geçit vermiyeceğiz"
Kaynak: İHA
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