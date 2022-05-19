İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı - Son Dakika
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İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı

19.05.2022 13:46
İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı

Yöneylem Araştırma'nın 27 ilde, 3444 kişiyle yüz yüze yaptığı anket sonucu, ilk kez oy kullanacak 18-22 yaş aralığındaki seçmenlerin en çok tercih ettiği parti CHP çıktı. Yüzde 36,9'la CHP'nin zirvede yer aldığı araştırmada, ikinci sırada yüzde 21,2 ile AK Parti, üçüncü sırada ise yüzde 13'lük oranla kararsızlar yer aldı.

Yöneylem Araştırma, ilk defa oy kullanacak genç seçmenlerle ilgili kamuoyu yoklaması yaptı. 27 ilde 3444 yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirilen araştırmada ilk kez sandık başına gidecek 18-22 yaş aralığındaki seçmenlerin tercihi soruldu.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA YÜZDE 15'İ BULAN FARK

Yapılan araştırmada seçmenlerin ilk sıradaki tercihi CHP oldu. İlk kez oy kullanacak gençlerin yüzde 36,9'u CHP'ye oy vereceğini açıklarken, yüzde 21,2'lik kesim ise mevcut iktidar AK Parti'ye oy vereceklerini ifade etti.

İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı

CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞI MHP'NİN ORANI YÜZDE 5,1

Kararsızlar, yüzde 13'lük oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 9'luk oy oranı alan HDP'yi, oy kullanmayacağını ifade eden yüzde 7,1'lik kesim izledi.

Cumhur İttifakı'nda AK Parti'nin ortağı MHP'nin oy oranı ise 5,1'de kaldı.

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SON DAKİKA: İlk defa oy kullanacak seçmenlerin tercihi CHP oldu! En çok CHP, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada kararsızlar yer aldı - Son Dakika
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