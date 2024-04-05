İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz görevi devraldı - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz görevi devraldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti'den İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz, görevi devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Başkan İhsan Kurnaz, kentsel dönüşüm başta olmak üzere ilçede yapılacak güzel hizmetlerden bahsetti.

05.04.2024 18:55  Güncelleme: 18:59
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz görevi devraldı

SAMSUN - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti'den İlkadım Belediye Başkanı seçilen İhsan Kurnaz, görevi devraldı.

AK Parti tarafından İlkadım Belediye Başkan adayı gösterilen İhsan Kurnaz, 31 Mart yerel seçimlerde oyların yüzde 32,51 (55 bin 341 oy) alarak belediye başkanı seçildi. İhsan Kurnaz için devir teslim töreni düzenlendi. Başkanlık makamında düzenlenen törenle Başkan İhsan Kurnaz, eski Başkan Necattin Demirtaş'tan görevi devraldı.

"Kentsel dönüşüme başlayacağız"

Devir teslim töreninde konuşan Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadımlı hemşerilerimin bizlere desteğiyle İlkadım ilçesine 5 yıl boyunca hizmet etmek bizlere nasip oldu. Necattin başkanımız sevdiğimiz tanıdığımız bir büyüğümüzdür. Ona da geçmiş 5 yılda yaptığı hizmetlerden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Tabii, her gelen belediye başkanımız ekibiyle tabi ki ilçesine hizmet etmek için mücadele eder. Bunun için bu göreve talip olduk. Biz bugün itibariyle yeni bir dönem, yeni bir sayfa açarak, Büyükşehir Belediyemizle beraber iktidar partisinin başkanı olmanın avantajını da kullanarak İlkadım'da bugüne kadar aksayan, ilçenin alamadığı hizmetleri içeren güzel hizmetler yapacağız. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere, benim kampanyanın 1. maddesi kentsel dönüşümdü. Göreve başlar başlamaz, Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir planlama dahilinde kentsel dönüşüme başlayacağız. İlçemizle ilgili yaklaşık 34 tane proje açıklamıştık. Açıkladığımız projelerin dışında da güzel projeler yapacağız. Biz milletin parasını kullanacağız. Bu milletin kaynağını insanımıza dokunacak en güzel şekilde hizmetler yaparak karşılığını vereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz görevi devraldı - Son Dakika

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