İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz: Hizmetlerimize Devam Ediyoruz - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz: Hizmetlerimize Devam Ediyoruz

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz: Hizmetlerimize Devam Ediyoruz

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadımlı hemşehrilerin güveniyle hizmetlerine devam ettiklerini belirtti. Yapılan çalışmalar ve geri dönüşler hakkında bilgi veren Kurnaz, vatandaşların memnuniyetiyle çalışma azimlerinin güçlendiğini ifade etti.

10.09.2024 16:41  Güncelleme: 16:47
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadımlı hemşehrilerimizin bize olan inanç ve güveniyle hizmetlerimize devam ediyoruz. Olumlu geri dönüşler de çalışma azmimizi güçlendiriyor" dedi.

İlkadım Belediyesi, kırsal mahalle ve kent merkezinde hizmetlerine devam ediyor. İlçedeki tüm sokaklara girdiklerini belirten Başkan Kurnaz, yapılan çalışmalar ve geri dönüş hakkında şunları söyledi:

"AK Belediyecilik anlayışıyla, hemşehrilerimizin gönlüne dokunan hizmetlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. İlkadımlı hemşehrilerimizin bize olan inanç ve güveniyle hizmetlerimize devam ediyoruz İlçemizdeki tüm mahallelerimizde ekiplerimiz belirlenen program dahilinde çalışmalarını yürütüyor. Yaptığımız her hizmeti muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Ortak akıl ile geleceğin İlkadım'ını inşa edebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlkadımlılardan aldığımız olumlu geri dönüşler de çalışma azmimizi güçlendiriyor. İlkadım'da vatandaşlarımızın her anında hep yanında olmayı sürdüreceğiz." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz: Hizmetlerimize Devam Ediyoruz - Son Dakika

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