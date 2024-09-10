İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz: Hizmetlerimize Devam Ediyoruz

Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadımlı hemşehrilerimizin bize olan inanç ve güveniyle hizmetlerimize devam ediyoruz. Olumlu geri dönüşler de çalışma azmimizi güçlendiriyor" dedi.

İlkadım Belediyesi, kırsal mahalle ve kent merkezinde hizmetlerine devam ediyor. İlçedeki tüm sokaklara girdiklerini belirten Başkan Kurnaz, yapılan çalışmalar ve geri dönüş hakkında şunları söyledi:

"AK Belediyecilik anlayışıyla, hemşehrilerimizin gönlüne dokunan hizmetlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. İlkadımlı hemşehrilerimizin bize olan inanç ve güveniyle hizmetlerimize devam ediyoruz İlçemizdeki tüm mahallelerimizde ekiplerimiz belirlenen program dahilinde çalışmalarını yürütüyor. Yaptığımız her hizmeti muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Ortak akıl ile geleceğin İlkadım'ını inşa edebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlkadımlılardan aldığımız olumlu geri dönüşler de çalışma azmimizi güçlendiriyor. İlkadım'da vatandaşlarımızın her anında hep yanında olmayı sürdüreceğiz." - SAMSUN