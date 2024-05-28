İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Üyelerini Ağırladı

Politika

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi herkesin belediyesi. Her zaman güveninize layık olmak adına herkesi kucaklayarak birlikte yol yürüyeceğiz" dedi.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dernek temsilcilerini dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, sivil toplum örgütleri ile güzel projelere imza atmak istediklerini belirterek, platform üyelerine şükranlarını sundu.

"İlkadım Belediyesi herkesin belediyesidir"

Platform üyelerini makamında ağırlayan Başkan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi herkesin belediyesi. Her zaman güveninize layık olmak adına herkesi kucaklayarak birlikte yol yürüyeceğiz. Hemşehri derneklerimiz şehrin üretimine, kültürel zenginliğine ve şehrin geleceğe hazırlanması anlamında şehrimize çok değer katıyorlar. Bundan sonra hemşehri dernekleri daha çok kenetlenecek ve kaynaşacak. Sizlerle birlikte güzel projelere imza atacağız. Bu konuda biz üzerimize düşen neyse imkanlarımız çerçevesinde destek vermeye hazırız" diye konuştu.

SAM-BİR Dönem Başkanı ve KADEF Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Erişgin de Başkan Kurnaz'a teşekkürlerini iletti. - SAMSUN