İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Sözleşmeli Personelin Sözleşmelerini İmzaladı

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediyede görev yapan ve 4-B sözleşmeye tabi olarak çalışan personellerin sözleşmelerini imzaladı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde verdiği "Göreve geldiğimizde, belediyede çalışan, işini hakkıyla yapan kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" sözünü tuttu ve personelin sözleşmelerini imzaladı.

Sözleşmeli personelle belediye hizmet binasında bir araya gelen Başkan İhsan Kurnaz, burada yaptığı konuşmada, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde seçim kampanyamızda belediyede çalışan, işini hakkıyla yapan hiçbir personelin ekmeği ile oynamayacağımızı, bu anlayışın AK Partimizin ve Cumhur İttifakımızın temel anlayışı olduğunu söylemiştik. Bu sözümüzü göreve geldiğimiz ilk günden beri tutuyoruz. Önceki dönemde kendilerine sözleşme imzalanan 64 memur adayı için de bu sözümüz geçerliydi. Yaptığımız istişareler sonucunda 64 personelimizin sözleşmelerini imzaladık. Atılan imzaların personellerimize hayırlı olmasını diliyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren, İlkadım için yaptığımız güzel işlere, 2025 yılında da devam edeceğiz. Bu işlerimizin içerisinde sözleşmelerini imzaladığımız memurlar da olacak. Hep birlikte İlkadımımızı daha güçlü daha yaşanabilir daha konforlu bir kent haline getireceğiz. Bu noktada sözleşmelerini imzaladığımız arkadaşlarımıza güveniyor, memuriyetlerinin kendilerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN