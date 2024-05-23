İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturdu

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturduklarını söyledi.

İlkadım'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Derebahçe Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları Mahalle Muhtarı Kazım Öksüzoğlu birlikte yerinde inceledi.

Başkan Kurnaz, "Yer ve bölge ayrımı yapmaksızın ilçemizde başlatılan ve en büyük hedefimiz olan yenileme ve temizlik çalışmalarını adım adım yerinde inceleyerek İlkadımlı hemşerilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Mahallelere hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını ifade eden adım Başkan Kurnaz, "İlçemizin hemen her noktasında bir çalışmamız var. Cadde, sokak düzenlemelerine de ayrıca önem veriyoruz. Bu çalışmalar esnasında gerek esnafımızın gerekse mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyoruz ve bu taleplerin çözümü için de talimatlarımızı veriyoruz. Belediyemizle ilgili olmayan konularda da ilgili birimleri bilgilendirip vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini sağlıyoruz. Hedefimiz İlkadım'ı daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek ve gelecek nesillere emanet etmektir" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Kurnaz'a teşekkür etti. - SAMSUN