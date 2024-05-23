İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturdu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturdu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturduklarını söyledi. İlkadım'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Derebahçe Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları Mahalle Muhtarı Kazım Öksüzoğlu birlikte yerinde inceledi. Mahallelere hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını ifade eden adım Başkan Kurnaz, "İlçemizin hemen her noktasında bir çalışmamız var. Cadde, sokak düzenlemelerine de ayrıca önem veriyoruz. Bu çalışmalar esnasında gerek esnafımızın gerekse mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyoruz ve bu taleplerin çözümü için de talimatlarımızı veriyoruz. Belediyemizle ilgili olmayan konularda da ilgili birimleri bilgilendirip vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini sağlıyoruz. Hedefimiz İlkadım'ı daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek ve gelecek nesillere emanet etmektir" diye konuştu.

23.05.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturduklarını söyledi.

İlkadım'da devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Derebahçe Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları Mahalle Muhtarı Kazım Öksüzoğlu birlikte yerinde inceledi.

Başkan Kurnaz, "Yer ve bölge ayrımı yapmaksızın ilçemizde başlatılan ve en büyük hedefimiz olan yenileme ve temizlik çalışmalarını adım adım yerinde inceleyerek İlkadımlı hemşerilerimizin sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Mahallelere hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını ifade eden adım Başkan Kurnaz, "İlçemizin hemen her noktasında bir çalışmamız var. Cadde, sokak düzenlemelerine de ayrıca önem veriyoruz. Bu çalışmalar esnasında gerek esnafımızın gerekse mahalle sakinlerimizin taleplerini dinliyoruz ve bu taleplerin çözümü için de talimatlarımızı veriyoruz. Belediyemizle ilgili olmayan konularda da ilgili birimleri bilgilendirip vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini sağlıyoruz. Hedefimiz İlkadım'ı daha modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek ve gelecek nesillere emanet etmektir" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Kurnaz'a teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İhsan Kurnaz, İlkadım, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Merkez Bankası’ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
14:57 Samimi başlayan görüşme gergin bitti Özel’den “Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok“ çıkışı Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
13:49 Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho’dan ses var Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
12:54 Müjde Uzman’ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl’dan yorum: Tükense bende tükenirdi Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromu iddialarına eski aşkı Sinan Akçıl'dan yorum: Tükense bende tükenirdi
12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 15:40:21. #1.12#
SON DAKİKA: İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement