İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönem için hazırlıklara başladı

Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 31 Mart Seçimleri sonrasında yürütülecek işler için kolları sıvadı. Başkan Yardımcıları ve müdürlerle toplantı gerçekleştiren Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım için yapılacak çok işimiz gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var" dedi.

İlk olarak Başkan Yardımcıları; Mustafa Karaduman, Cemal Kulein, Semih Okuyucu, Alaattin Er ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz daha sonra meclis salonunda birim müdürleriyle bir araya geldi. Başkan İhsan Kurnaz, 31 Mart seçimlerini geride bıraktıklarını ve yeni dönemde milletin tekrar eser ve hizmet siyaseti için kendilerine yetki verdiğini belirtti.

"Yapacak çok işimiz gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var"

Başkan İhsan Kurnaz,"5 yıllık yeni hizmet dönemi için vatandaşlarımız bizlere tekrar yetki verdi. Belediye hizmetlerini geliştirmek, hızlandırmak ve öz kaynakları yerinde kullanmak amacıyla yeniden yapılanmaya gideceğiz. Bu süreçte sık sık bir araya geleceğiz. 5 yıl boyunca İlkadım'a değer katacak hizmet ve eserleri hayata geçireceğiz. Bütün bunları ortak akıl ve ekip ruhu ile gönül belediyeciliği ilkesini rehber edinerek gerçekleştireceğiz. Sizlerin de görüş ve düşüncelerini alarak, 2024 yılında yapılacak olan hizmet ve yatırımların planlaması ve projelendirilmesini birlikte yapacağız. Bu vesile ile yeni dönemin hepimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN