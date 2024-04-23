İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönem için hazırlıklara başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönem için hazırlıklara başladı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönem için hazırlıklara başladı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 31 Mart Seçimleri sonrasında yürütülecek işler için kolları sıvadı. Başkan Yardımcıları ve müdürlerle toplantı gerçekleştiren Başkan İhsan Kurnaz, 'İlkadım için yapılacak çok işimiz gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var' dedi.

23.04.2024 15:54  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 31 Mart Seçimleri sonrasında yürütülecek işler için kolları sıvadı. Başkan Yardımcıları ve müdürlerle toplantı gerçekleştiren Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım için yapılacak çok işimiz gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var" dedi.

İlk olarak Başkan Yardımcıları; Mustafa Karaduman, Cemal Kulein, Semih Okuyucu, Alaattin Er ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştiren İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz daha sonra meclis salonunda birim müdürleriyle bir araya geldi. Başkan İhsan Kurnaz, 31 Mart seçimlerini geride bıraktıklarını ve yeni dönemde milletin tekrar eser ve hizmet siyaseti için kendilerine yetki verdiğini belirtti.

"Yapacak çok işimiz gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var"

Başkan İhsan Kurnaz,"5 yıllık yeni hizmet dönemi için vatandaşlarımız bizlere tekrar yetki verdi. Belediye hizmetlerini geliştirmek, hızlandırmak ve öz kaynakları yerinde kullanmak amacıyla yeniden yapılanmaya gideceğiz. Bu süreçte sık sık bir araya geleceğiz. 5 yıl boyunca İlkadım'a değer katacak hizmet ve eserleri hayata geçireceğiz. Bütün bunları ortak akıl ve ekip ruhu ile gönül belediyeciliği ilkesini rehber edinerek gerçekleştireceğiz. Sizlerin de görüş ve düşüncelerini alarak, 2024 yılında yapılacak olan hizmet ve yatırımların planlaması ve projelendirilmesini birlikte yapacağız. Bu vesile ile yeni dönemin hepimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İhsan Kurnaz, İlkadım, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönem için hazırlıklara başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı Eşler canlı yayında böyle yüzleşti Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı! Eşler canlı yayında böyle yüzleşti
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 16:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönem için hazırlıklara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement