Başkan Kurnaz: "Ortak akıl en büyük gücümüzdür"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve istişare kültürüyle İlkadım ve Samsun'umuz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti İlkadım İlçe Danışma Toplantısı, teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirilirken, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda İlkadım'da yürütülecek çalışmalar, vatandaşların talep ve beklentileri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler hakkında kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, programda yaptığı konuşmada ortak akıl ve istişare kültürünün hizmet anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirterek, "İlkadım ve Samsun'umuza hizmet ederken en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bizler her zaman teşkilatımızla, mahalle başkanlarımızla ve dava arkadaşlarımızla aynı hedef doğrultusunda çalışıyor, vatandaşlarımızın beklentilerini dinleyerek hizmet üretmeye devam ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak ortak aklın ortaya koyduğu fikirleri hizmete dönüştürmeye büyük önem veriyoruz. İlçemizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha modern bir geleceğe taşımak için tüm kurumlarımız ve teşkilatımızla uyum içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilçemize değer katacak projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hem İlkadım'ımız, hem de Samsun'umuz kazanmaya devam edecektir. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ersan Aksu ise konuşmasında, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmanın yolunun, güçlü teşkilatlardan ve milletle kurulan sağlam gönül bağından geçtiğini belirterek, "İstişare kültürünü canlı tutarak, milletimizin beklentilerine kulak vererek ve aynı hedef doğrultusunda hareket ederek ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. İlkadım teşkilatımızın birlik ve uyum içerisinde yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ediyor, tüm dava arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya AK Parti Samsun İl Teşkilat Başkanı Mücahit Erbin, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır, AK Parti İlkadım İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Can Esad, mahalle başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. - SAMSUN