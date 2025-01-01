İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz: Yeni Yılda Borçsuz Bir Belediye Olacağız

Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, büyük bir borçla devraldıkları belediyeyi, yeni yılda borçsuz bir belediye konumuna getireceklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni yılda da belediyecilik hizmetlerinin yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi. Vatandaşlardan gelen taleplerin hızlı bir şekilde çözülmesinin, İlkadım'ın gelişmesine ve İlkadımlıların konforuna büyük katkı sağladığını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Hatırı sayılır bir borçla devraldığımız belediyemizi, yeni yılda borçsuz belediye konumuna getireceğiz" dedi.

"Belediyemizi, yeni yılda borçsuz belediye konumuna getireceğiz"

İlçeye değer katacak eser ve projelerin, 2025 yılında hayata geçirileceğini ifade eden Başkan İhsan Kurnaz, "2025 yılının ilçemize, şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Seçim kampanyamızda vadettiğimiz projeleri, göreve geldiğimiz günden itibaren hayata geçirmeye başladık. Yeni yılda da çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. 2025 yılı, bizler için İlkadım'da yaşayan hemşehrilerimiz için belediyecilik hizmetleri noktasında dolu dolu geçecek. Göreve geldiğimizde yaklaşık 850 milyon TL'lik bir borç yükümüz vardı. Bu borçların hatırı sayılır kısmını ödedik. Şimdi en önemli hedefimiz; belediyemizin tüm borçlarını kapatıp, borçsuz belediye ünvanıyla, İlkadım'a ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaktır. Geçtiğimiz yıl belediyemize kazandırdığımız yeni araç ve ekipmanlarımız, ilçemizin daha temiz daha konforlu daha yaşanabilir olması için çalışmalarına hızla başladı. Hemşehrilerimizin sosyalleşmesi adına hayata geçirilen projelerimize, yeni yılda da devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde de söylediğimiz gibi yeni yılda da İlkadım'da vatandaşlarımız her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN