İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 5 yıllık görev süresini değerlendirdi

Politika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemize ne yapabiliriz diye dertlendik. Dolayısıyla iyi niyetle bir 5 yılı tamamladık. Güzel işlere imza attık" dedi.

İlkadım Belediyesi'nin Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi son meclis toplantısında Başkan Demirtaş, tüm meclis üyelerine plaket takdim ederek hizmetleri için teşekkür etti. Grup sözcülerinin konuşmaları ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Demirtaş, önemli hafta ve günleri kutladı.

"Demokrasinin oturduğu bir meclis"

Meclis üyelerine görev süreleri boyunca verdikleri hizmetler için teşekkür eden Başkan Demirtaş, "Bugün 5 yıllık görev süremizin son meclisini hep beraber gerçekleştiriyoruz. Burada ilçemize ne yapabiliriz diye dertlendik. Dolayısıyla iyi niyetle bir 5 yılı tamamladık. Allah hepinizden razı olsun. Ben 2 dönem belediye başkanlığı yaptım. İkisinde de demokrasinin oturduğu bir meclis oldu. Güzel şeylere imza attık. Ataocağı, Refakatçi Evi, Şefkat Evi. Türkiye de ilk olan projeler. Ben tekrardan adayım. Sonuç itibariyle kazanmakta var kaybetmekte. Halkımızın iradesine hepimizin saygı duyması gerekiyor. Ben bu mecliste bu saygıyı yapmak için özel çaba gösterdim" ifadelerini kullandı.

Meclis üyeleri de Başkan Demirtaş'a teşekkür ederek yerel seçimlerde başarılar diledi. - SAMSUN