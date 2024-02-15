İlkadım Belediye Başkanı, Samsun Sanatçılar Derneği\'ni Ziyaret Etti

Politika

Samsun Sanatçılar Derneği'ni (SASAD) ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım'a yakışır bir kültür merkezini hayata geçirmek istiyoruz" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren Başkan Demirtaş, SASAD Başkanı Ömer Umutlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. SASAD'ın faaliyetleri ile bir arada olmaktan ve bu dönem de sanata ve sanatçıya destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Demirtaş, "Bizim anlayışımızda halka hizmet hakka hizmettir. Sanat ve sanatçı bizim başımızın tacı. Bu anlayıştan hareketle sanatın her alanında varız. Zenginlikler şehri kadim İlkadım'ı her alanda olduğu gibi sanat alanında da öne çıkarmakta gayretliyiz, kararlıyız. Samsun turizm, sanayi, ticaret, kültür, şehri olduğu kadar sanat şehridir de. Biz de bu yolda bütün gayretimizle varız, var olacağız" diye konuştu.

"Herkese hitap edecek bir kültür merkezi inşa edeceğiz"

Demirtaş, "Halkımızın bize bıraktığı emaneti yaklaşan yerel seçimler sonrası tekrardan devam ettirirsek İlkadım'a yepyeni bir kültür merkezi kazandırarak şehrimiz için önemli bir eksikliği gidereceğiz. Çocuklarımıza gençlerimize ve her kesime hitap edecek projemiz, içerisinde sergi salonları, kafe açık otoparkı, yeşil alanı, çocuk oyun alanları, açık hava tiyatrosu, bekleme ve dinlenme alanları olacak şekilde şehrimizin sanatsal ve kültürel gelişimine önemli katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Sanata ve sanatçıya değer katacak projeleri destekliyoruz"

Başkan Demirtaş'ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti kaydeden SASAD Başkanı Ömer Umutlu ise "İlimizde sanatın değerlenmesi ve vatandaşlar tarafından ilgi görmesi adına çalışmalara önem veriyoruz. Yerel konserler yer vererek, sergi, şiir gecesi gibi etkinliklerle önemli sanatçıları şehrimize getirerek güzel işler yapıyoruz. Başkanımızın İlkadım'da sanatın gelişmesi adına önemli projeleri var. Verdiği destekle de bunu gösteriyor. Bizlerle yakından ilgilendiği için Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN