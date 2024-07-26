İlkadım Belediyesi Hemşehrilerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya, hizmetlerimizle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçe halkının yoğun olarak kullandığı lokasyonlardan olan Cumhuriyet Meydanı, İlyasköy ve Gazipark'ta veznelerin hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Kurnaz, "İlkadımlı hemşehrilerimizin memnuniyeti ve teveccühü bize ayrı bir heyecan ve çalışma azmi veriyor. Üretmek, hizmet etmek hakikaten çok keyif verici bir iş. Biz de her gün belediyemizin hizmet ile üretme kapasitesini, sinerjisini, heyecanını daha da arttırmak, yaşamın 24 saatini kapsayan belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeyde heyecanla şevkle verilmesi yönündeki kurumsal yapımızı güçlendirmek yolunda çeşitli yenikleri vatandaşlarımıza sunma gayreti içindeyiz. Bu noktada hemşehrilerimizin belediye ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri adına, kentimizin önemli lokasyonlarında bulunan veznelerimiz, mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. İlkadım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya, hizmetlerimizle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN