İlkadım Belediyesi Hemşehrilerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İlkadım Belediyesi Hemşehrilerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor

İlkadım Belediyesi Hemşehrilerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadımlı hemşehrilerin memnuniyeti ve teveccühüne ayrı bir heyecan ve çalışma azmi verdiğini belirterek, belediyenin hizmetlerini ve üretme kapasitesini arttırmak için çeşitli yenilikler sunmaya devam ettiklerini söyledi.

26.07.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya, hizmetlerimizle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

İlçe halkının yoğun olarak kullandığı lokasyonlardan olan Cumhuriyet Meydanı, İlyasköy ve Gazipark'ta veznelerin hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Kurnaz, "İlkadımlı hemşehrilerimizin memnuniyeti ve teveccühü bize ayrı bir heyecan ve çalışma azmi veriyor. Üretmek, hizmet etmek hakikaten çok keyif verici bir iş. Biz de her gün belediyemizin hizmet ile üretme kapasitesini, sinerjisini, heyecanını daha da arttırmak, yaşamın 24 saatini kapsayan belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeyde heyecanla şevkle verilmesi yönündeki kurumsal yapımızı güçlendirmek yolunda çeşitli yenikleri vatandaşlarımıza sunma gayreti içindeyiz. Bu noktada hemşehrilerimizin belediye ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri adına, kentimizin önemli lokasyonlarında bulunan veznelerimiz, mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. İlkadım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya, hizmetlerimizle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, İhsan Kurnaz, İlkadım, Samsun, Samsun, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi Hemşehrilerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
14:52 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu’nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 16:26:57. #1.12#
SON DAKİKA: İlkadım Belediyesi Hemşehrilerine Hizmet Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement