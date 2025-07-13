İlkadım Belediyesi\'nde Yeni Projeler İçin Güçlü Vizyon

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Artık mali yönden güçlü bir belediyeyiz. Önümüzdeki süreçte daha güzel proje ve hizmetleri hayata geçireceğiz" dedi.

İlkadım Belediyesi'nde Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın başkanlığında tüm müdürlüklerin katılımıyla değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin mevcut hizmetleri, geleceğe yönelik projeleri ve kurumsal işleyiş süreci ele alındı. Birlik, disiplin ve vizyon vurgusu öne çıkan toplantı, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu.

"Yeni projelere birlikte hayat vereceğiz"

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak büyük bir ekibiz. Her müdürlüğümüz, bu ekibin ayrılmaz ve değerli bir parçasıdır. Artık mali yönden güçlü, planlama açısından kararlı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kurumsal gücü sahaya yansıtarak ilçemize değer katacak projelere hep birlikte hayat vereceğiz. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte, İlkadım'a en iyi hizmeti sunma kararlılığındayız" dedi. - SAMSUN