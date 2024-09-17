İlkadım\'da Dostluk ve Sevgi Odaklı Modernleşme Vurgusu

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, " Türkiye Yüzyılı'nda yetişmiş insan gücünü içinde barındıran İlkadım'da dostluk ve sevginin ön planda olduğu bir ilçe inşa edeceğiz" dedi.

Başkan İhsan Kurnaz, İlkadımla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan İhsan Kurnaz, "Halkımızdan aldığımız güçle İlkadım'da yeni başarıları birlikte yazmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sebeple şehri terk etmediği marka şehir olma yolunda adımlarını hızlandıran bir İlkadım planlıyoruz. İlkadım ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin turizmden, ticarete, spordan, sanata kadar birçok alanda öncü olmasını hedefliyoruz. İstihdamda ön sıralarda yer alan, yeni yatırımların kapılarının aralandığı bir ilçe olma yolunda var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda yetişmiş insan gücünü içinde barındıran İlkadım'da dostluk ve sevginin ön planda olduğu bir ilçe inşa edeceğiz. İlçenin fiziki değişim ve gelişiminin dışında İlkadım'ı göç veren bir ilçe değil göç alan bir ilçe haline getirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlkadım'da sosyal, kültürel ve ticari alt yapıyı güçlendirerek nüfus hareketliliği sağlayacak yatırımları destekliyoruz. Kısaca, bu önümüzdeki 5 yıllık dönem içerisinde odağı insan olan projelerimizi hayata geçirerek modern bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Biz, İlkadım'a böyle bir kimlik biçtik. İlkadım, bölgesinde girişimci, öncü, şehir vizyonu ile her bakımdan adından söz ettiren bir ilçe olacak" diye konuştu. - SAMSUN