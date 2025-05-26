İlkadım\'da Kardeş Kent İşbirlikleri Güçleniyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kardeş kentlerin kültürlerini tanımanın ve paylaşmanın son derece kıymetli olduğunu söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniqi'yi makamında ağırladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Zihni Şahin'in de katıldığı ziyarette, iki belediye arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve kültürel-sosyal iş birliklerinin artırılması yönünde istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniqi, "Bugün burada, kardeş şehir olduğumuz İlkadım'da bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Başkan İhsan Kurnaz'a ve belediye ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bu ilişkilerin halklarımız arasında da kalıcı ve güçlü bir dostluğa dönüşmesini diliyorum" dedi.

Kardeş şehir ilişkilerinin yalnızca protokol düzeyinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Kurnaz ise, "Kardeş belediye anlayışına ilk gün nasıl bakıyorsak, bugün de aynı samimiyetle bakıyoruz. Kardeş kentlerin kültürlerini öğrenmek, kültürel ve sanatsal anlamda karşılıklı paylaşımlarda bulunmak bizler için son derece kıymetli. Bu nedenle kardeş belediyelerimizle sıkı bağlar kurmayı önemsiyoruz. Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Sayın Abdulhadi Krasniqi'yi ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. - SAMSUN