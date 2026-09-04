İlkadım'da Zabıta Haftası: Başkan Kurnaz, ekiplerin vatandaşla temas kuran önemli birim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlkadım'da Zabıta Haftası: Başkan Kurnaz, ekiplerin vatandaşla temas kuran önemli birim

İlkadım\'da Zabıta Haftası: Başkan Kurnaz, ekiplerin vatandaşla temas kuran önemli birim
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkadım Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla bir program düzenledi. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, zabıta ekiplerinin vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran en önemli birimlerden biri olduğunu belirterek, ilçenin huzuru için gece gündüz fedakarca çalışan tüm personele teşekkür etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Zabıta ekiplerinin belediyelerin vatandaşlarla doğrudan iletişim kuran en önemli birimlerden biri olduğunu söyledi.

İlkadım Belediyesi, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla program düzenledi. Ihlamur Kafe Restoran'da düzenlenen programda; İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ile bir araya geldi.

İlçenin kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların taleplerinin karşılanması ve belediye hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde zabıta ekiplerinin önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Zabıta ekiplerimiz, belediyenin vatandaşla doğrudan temas kuran önemli bir birimidir. Görevlerine özveriyle devam eden tüm zabıta personelimizin, Zabıta Haftasını kutluyorum. Zabıta ekiplerimiz, İlkadım'da vatandaşlarımızın huzuru, güveni ve düzeni için gece gündüz demeden fedakarca görevlerini sürdürüyorlar. Belediyemizin sahadaki yüzü olan zabıta personelimiz, görev ve sorumluluklarını vatandaş odaklı bir anlayışla yerine getiriyor. İlkadım'ı daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. İlçemizin huzuru ve hemşehrilerimizin memnuniyeti için çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

İlkadım Belediyesi, Kuran-ı Kerim, İhsan Kurnaz, Belediye, Politika, İlkadım, Zabıta, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İlkadım'da Zabıta Haftası: Başkan Kurnaz, ekiplerin vatandaşla temas kuran önemli birim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:32:56. #7.13#
SON DAKİKA: İlkadım'da Zabıta Haftası: Başkan Kurnaz, ekiplerin vatandaşla temas kuran önemli birim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement