İlker Başbuğ tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı, tepkiler art arda geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İlker Başbuğ tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı, tepkiler art arda geldi

İlker Başbuğ tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı, tepkiler art arda geldi

Emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protesto gösterileri sonrası tutuklanan öğrencilerle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başbuğ'un paylaşımın altına ''Her şeyin sorumlusu sensin'', ''Biraz yumuşak bir tepki verseydiniz keşke'' şeklinde yorumlar yapıldı.

09.04.2025 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protesto gösterilerinde gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 301'inin tutuklanmasının yankıları sürerken emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan günler sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"İSAN KENDİNİ AİLELERİN YERİNE KOYDUĞUNDA..."

Sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ve üniversite öğrencilerinin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini belirten İlker Başbuğ, "İnsanın kendini ailelerin yerine koyduğunda, gönlünden Mahir Polat'ın ve üniversiteli gençlerin tutuksuz yargılanması geçiyor" ifadelerine yer verdi.

İşte İlker Başbuğ'un o paylaşımı;

İlker Başbuğ tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı, tepkiler art arda geldi

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

İlker Başbuğ'un bu paylaşımı günler sonra yapması ve suya sabuna dokunmamaya özen göstermesi takipçilerinin tepkisini çekti. Gönderinin altına "Çok şiddetli tepki bu. Biraz yumuşak bir tepki verseydiniz keşke...", "Her şeyin sorumlusu sensin", "Konuşmak için çok geç", "İmamoğlu'nun ailesi yok galiba", "Kendini ailelerin yerine koymadan konuşamayacak kadar neden korkuyorsun?", "Oo paşam hoş geldin, çay verelim mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Ekrem İmamoğlu, İlker Başbuğ, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika İlker Başbuğ tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı, tepkiler art arda geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kalemdar:
    FOSİL MİDE bulandırıyor 30 18 Yanıtla
  • Szka788304:
    hırsızlık siyasi olmaz varsa suçu çeksin devletin kanunlarına kimse karşı gelemez bedeli ne ise öder bu parisci konsercileri ve yaptıklarını gördükten sonra tehlikenin ülkemiz için ne kadar büyük olduğunu tahmin bile edemiyorum devletin savcı ve hakimi ni yargıyı kimse etkileyemez bağırarak çağırarak hırsız aklanmaz 29 17 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Feto taktiğiyle Şemdin sakık'ın gizli tanıklığı ile adalet sisteminde başmağduru 8 8 Yanıtla
  • Halis demir:
    az çektirmediniz bu millete utanmadan sıkılmadan hırsız ssvunucu postal yalayıcılar. 10 4 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    Kandildeki suriye deki pkk terörüstleri ile mücadele bittimi yurt dışındaki alçak terörüst yuvaları ve sınırın 30 km ilerisi her yönden terörden temizlendimi .....bu konulara kim bakıyor ..... 5 1 Yanıtla
  • Apple User:
    paraları götürürken tansiyonları çıkmamış ???? 1 0 Yanıtla
  • ZamandaYolcu:
    sen git ağlama duvarında ağlamaya devam et istersen 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    doğru söylüyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor

15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:20 İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:58 Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:46 Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
22:34 Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
22:16 Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 16:12:08. #7.12#
SON DAKİKA: İlker Başbuğ tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı, tepkiler art arda geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement