İlker Başbuğ tutuklu öğrencilerle ilgili paylaşım yaptı, tepkiler art arda geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protesto gösterilerinde gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden 301'inin tutuklanmasının yankıları sürerken emekli Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan günler sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"İSAN KENDİNİ AİLELERİN YERİNE KOYDUĞUNDA..."

Sağlık sorunları yaşayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ve üniversite öğrencilerinin tutuksuz yargılanmaları gerektiğini belirten İlker Başbuğ, "İnsanın kendini ailelerin yerine koyduğunda, gönlünden Mahir Polat'ın ve üniversiteli gençlerin tutuksuz yargılanması geçiyor" ifadelerine yer verdi.

İşte İlker Başbuğ'un o paylaşımı;

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

İlker Başbuğ'un bu paylaşımı günler sonra yapması ve suya sabuna dokunmamaya özen göstermesi takipçilerinin tepkisini çekti. Gönderinin altına "Çok şiddetli tepki bu. Biraz yumuşak bir tepki verseydiniz keşke...", "Her şeyin sorumlusu sensin", "Konuşmak için çok geç", "İmamoğlu'nun ailesi yok galiba", "Kendini ailelerin yerine koymadan konuşamayacak kadar neden korkuyorsun?", "Oo paşam hoş geldin, çay verelim mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.