İmam Hatip Meslek Derslerinde Yenilik - Son Dakika
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İmam Hatip Meslek Derslerinde Yenilik

24.06.2026 17:29
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, imam hatip meslek derslerini branşlaştıracak adımlar attıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İmam hatip meslek derslerini branşlaştıracak bir adımı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile beraber yürütüyoruz" dedi.

Ankara'da Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Bakan Tekin, mezun öğrencileri tek tek tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Türkiye'de şu an imam hatip okullarında okuyan öğrencilerin kat sayı uygulamasına maruz kalmadığını dile getiren Bakan Tekin, "İmam hatip okullarında okuyan çocukların önlerine kat sayı zulmü adıyla bildiğimiz bir uygulama getirildi ve maalesef Türkiye bu günleri yaşadı. Cumhurbaşkanımız 2001'de 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyordu. İşte şu anda da bu durumların hiçbirisi yok. Bugün imam hatip okulları bu ülkenin, bu milletin önemli unsuru olarak kabul edilen bir noktaya geldi. Bugün çok şükür ki imam hatip okulları artık Türkiye'de bir marka halini aldı. Önce başörtüsü ile ilgili yasak kaldırıldı. Ardından 2012 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitime son verilerek, 4+4+4 uygulamasına geçildi. İmam hatip okullarının orta kısımları yeniden açılmaya başladı. Çocuklarımız, gençlerimiz özgür bir biçimde yeniden imam hatip okullarına devam etmeye başladılar" diye konuştu.

"İmam hatip meslek derslerini branşlaştıracak bir adımı YÖK ile beraber yürütüyoruz"

İmam hatip okullarının farklı projelerle geliştirildiğini belirten Tekin, "Fen liselerimizde, sosyal bilim liselerimizde, Anadolu liselerimizde, mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde çok farklı projeler geliştirildi. İmam hatip okullarımızda da benzeri şekilde farklı projeler geliştirildi. Artık imam hatip okullarımızda spor, güzel sanatlar, fen ve sosyal bilimler programları var. Bunun yanında Çince, Japonca, Korece, Rusça dillerinde eğitim veren imam hatip okullarımız var. 2023 yılında göreve başladıktan sonra bu kez başka bir konuya odaklandık. İmam hatip okullarımızdaki meslek dersleriyle ilgili bir konu gündemimizde oldu. İmam hatip meslek derslerini branşlaştıracak bir adımı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile beraber yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için bir çabanın içerisindeyiz"

Çocukların ve gençlerin iyi bir eğitim almaları için sürekli çaba içerisinde olduklarını ifade eden Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın her tarafında eğitim öğretim süreçleri ülkelerin gündemlerinin birinci sırasında yer alıyor. O yüzden Türkiye'de de eğitimin bu kadar gündemde olması aslında Türkiye'de eğitim öğretim süreçlerinin pozitif biçimde geliştiğinin bir göstergesidir. Bundan iki ay önce Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Genel Sekreteri, OECD Beceriler Zirvesi için Türkiye'deydi. OECD direktörü kamuya açık konuşmasındaki bir ifadede, 'Türkiye'nin eğitimde olağanüstü sıçrayışı' ifadesini kullandı. Yaptığımız bu çalışmalar ve attığımız bu adımlar sayesinde Türkiye'de hem eğitim öğretim süreçlerinin önündeki anti-demokratik engelleri kaldırıyoruz hem de çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için bir çabanın içerisindeyiz."

Bakan Tekin, program sonunda mezun olan öğrencilere diplomalarını vererek, hatıra fotoğrafı çekindi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika İmam Hatip Meslek Derslerinde Yenilik - Son Dakika

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