Danıştay 8'inci Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin mahkeme kararıyla ilgili temyiz başvurusunu reddetti. Kararla birlikte İmamoğlu'nun diplomasının iptali kesinleşti.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 18 Mart 2025'te lisans diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, kararın iptali istemiyle 6 Mayıs 2025'te İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, 23 Ocak 2026'da davanın oy birliğiyle reddine karar verdi. İmamoğlu'nun avukatlarının karara karşı yaptığı istinaf başvurusu da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7'nci İdari Dava Dairesi tarafından 13 Mayıs 2026'da reddedildi. Bunun üzerine İmamoğlu'nun avukatları, Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu.

DİPLOMANIN İPTALİ KESİNLEŞTİ

Temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay 8'inci Dairesi, ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmetti. Daire, temyiz istemini reddederek İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7'nci İdari Dava Dairesinin kararını oy birliğiyle onadı. Böylece İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin karar kesinleşti.