Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'na gözaltı sonrası boykot ve protesto çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'na gözaltı sonrası boykot ve protesto çağrısı

Geniş Video İzle

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına bir tepki de İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Yaşananları anayasal suç olarak niteleyen Dervişoğlu, "Anayasa'yı tanımazlık devam ederse ve muhtemel adayların tasfiyesine benzer uygulamalar devam ederse yapılacak tek şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir." dedi.

19.03.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı. İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

"TÜRKİYE'NİN HUZURU HEDEF ALINMAKTADIR"

Dervişoğlu'nun konuşmasından bazı kısımlar şöyle: ''İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması akılla hukukla açıklanabilecek bir şey değildir. Aslında Türkiye'nin huzuru hedef alınmaktadır. Türkiye'de bugün itibariyle sandık hukuk ve demokrasi askıya alınmıştır. Tarih aynılarını yapan darbecileri nasıl yazdıysa, bugün bu işe imza atanları da o şekilde yazacaktır. Şu bilinmelidir ki gözü dönmüş bu iktidarın ve makam hırsına yenilmiş Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlayan milleti susturmaya asla gücü yetmeyecektir.

''ANAYASAL SUÇTUR''

Bu Recep Tayyip Erdoğan tarafından işlenen anayasal suçtur. Buradan savcılara suç duyurusunda bulunuyor, bu zorbalığı da aziz milletime şikayet ediyorum. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınan bu karardan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunuyorum.

"BÖLÜM SONU CANAVARI GİBİLER"

Bölüm sonu canavarı gibiler ama tüm oyunlarda canavarların sonu bellidir. Onlar harami saltanatı devam ettirmeye çalıştıkça 10 yılda bir teröristlerle anlaştıkça biz Mustafa Kemal'in cumhuriyetini savunacağız.

BOYKOT VE PROTESTO ÇAĞRISI

Madem ki her şey cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Tayyip Erdoğan'ı o makamda tutmak için yapılıyor. O zaman muhalefetin açıklama yapmaktan öte sorumluluklar üstlenmesi kaçınılmazdır. Bu iktidarın karşısına bilinmeyen yönlerimizle çıkmak bir sorumluluktur. Recep Tayyip Erdoğan Anayasa'ya göre bir daha aday olamaz. Anayasa'yı tanımazlık devam ederse ve muhtemel adayların tasfiyesine benzer uygulamalar devam ederse yapılacak tek şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir. Artık muhalefet Meclis çoğunluğunu ele geçirmelidir. ''

Dervişoğlu\'ndan İmamoğlu\'na gözaltı sonrası boykot ve protesto çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'na gözaltı sonrası boykot ve protesto çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sk 06:
    hain akp 42 81 Yanıtla
  • Szka788304:
    bence boykot edin hepiniz terk edin meclisi ne iyi olur hırsızlardan terör den bir anda kurtulurduk hayali bile güzel be 21 10 Yanıtla
  • mehmet:
    Fetö'nün bilindik kumpas yöntemleri 20 8 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    İhbarı yapan olayı başlatan İYİ parti değilmi 17 3 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    HEP BÌRLIKTE SARAYI ZALIMIN BAŞINA YIKMALIYIZ 4 13 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Bana biraz insanları yatıştırma açıklaması gibi geldi. Seçime daha 3 sene var. 3 sene daha Bu kanun tanımazlara Sabır mı edeceğiz. 9 4 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Al bir saklaban daha Sana yavrum İmamihlundan se işine gücün bak 4 3 Yanıtla
  • Mustafa SAK:
    Savunduğun adam ADAM olsa bari!!!!!!!!!!! 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:37:43. #7.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'na gözaltı sonrası boykot ve protesto çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.