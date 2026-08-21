Imran Khan Hastaneden Cezaevine Döndü

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan, Yüksek Mahkeme'nin kararı doğrultusunda sevk edildiği hastanedeki kontrollerinin ardından Adiala Cezaevi'ne geri gönderildi.

Pakistan'da 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin kurucusu 73 yaşındaki Imran Khan'ın hastanede yapılan kontrolleri tamamlandı. Khan, tıbbi muayenenin ardından yerel saatle 05.00 sıralarında Rawalpindi'ndedeki Adiala Cezaevi'ne geri gönderildi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar yaptığı açıklamada, "Göz hastalıkları uzmanı, kardiyolog ve dahiliye uzmanı da dahil olmak üzere nitelikli doktorlardan oluşan bir ekip, kendisini detaylı bir şekilde muayene etti ve sağlık durumunun iyi olduğuna karar verdi" ifadelerini kullandı. Tarar, Khan'ın güvenlik gerekçesiyle özel Şifa Uluslararası Hastanesi yerine devlet hastanesi olan Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde muayene edildiğini söyledi. Bakan Tarar, muayenede Şifa Hastanesi doktorları ve Imran Khan'ın kız kardeşi Dr. Uzma Khan'ın da hazır bulunduğunu aktardı.

Ne olmuştu?

Khan'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve avukatlarının başvurularının ardından Yüksek Mahkeme, salı günü eski başbakanın iki gün içinde İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne sevk edilmesine karar vermişti. Khan'ın kan basıncında dalgalanmalar ve ailesiyle kısıtlı temas nedeniyle anksiyete yaşadığı belirtilmişti. Hükümet ise Khan'ın hastaneye sevk edilmesi kararına itiraz etmişti.

Pakistan siyasetinde önemli bir figür olmaya devam ediyor

Khan, Nisan 2022'de yapılan güven oylamasının ardından başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasından bu yana devlet sırlarını sızdırmaktan devlet hediyelerini satmaya kadar uzanan 100'den fazla davayla karşı karşıya kaldı. 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan Khan, hakkındaki yolsuzluk davalarının siyasi amaçlı olduğunu savunuyor. Avukatları, Khan'ın cezaevinde sağlığının kötüleştiğini ve sağ gözünde önemli ölçüde görme kaybı yaşadığını belirtirken, hükümet ise tıbbi raporlarda acil tedavi gerektiren herhangi bir durumun tespit edilmediğini savunmuştu.

1982 ile 1992 yılları arasında Pakistan milli kriket takımının kaptanlığını yapmış olan Khan, 2018'den 2022'ye kadar başbakanlık koltuğundaydı. Hapse atılmasına rağmen Khan, çok sayıda destekçisiyle Pakistan siyasetinde önemli bir figür olmaya devam ediyor.