İmran Khan Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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İmran Khan Hastaneye Sevk Edildi

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Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan, 'kan basıncındaki dalgalanmalar ve anksiyete' gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'nin kararı doğrultusunda hastaneye kaldırıldı. Khan'ın Rawalpindi kentindeki Adiala Cezaevi'nden başkent İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne sevki sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Pakistan'da 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakan ve muhalefetteki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin kurucusu İmran Khan, Yüksek Mahkeme'nin kararı doğrultusunda tedavi amacıyla Rawalpindi kentindeki Adiala Cezaevi'nden başkent İslamabad'daki Şifa Uluslararası Hastanesi'ne sevk edildi. Eski başbakanın hastaneye sevkinin öncesinde ve sevki sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye sevk edilen Khan'a birçok polis aracı eşlik ederken, hastane çevresine çok sayıda polis konuşlandırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgede yol kenarında park halinde bulunan araçlar da çekildi.

Khan'ın sağlık durumuna ilişkin endişeler ve avukatlarının başvurularının ardından Yüksek Mahkeme, salı günü eski başbakanın iki gün içinde özel bir hastaneye nakledilmesine karar vermişti. Karar, Adiala cezaevi müdürünün pazartesi günü mahkemeye sunduğu ve Khan'ın 10 Ağustos'ta bir kardiyoloji kurulu tarafından yapılan incelemesini detaylandıran raporun ardından geldi. Raporda, Khan'ın kan basıncında dalgalanmalar ve ailesiyle kısıtlı temas nedeniyle anksiyete yaşadığı belirtilmişti.

Khan ve partisi, hakkındaki tutukluluk kararının siyasi gerekçelerle verildiğini savunuyor. Khan'ın Nisan 2022'de yapılan güven oylamasının ardından başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasından bu yana çok sayıda hukuki davayla karşı karşıya olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA

İmran Khan, Pakistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmran Khan Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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