İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek Yeniden Seçildi

Politika

İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan kesin sonuçlara göre 8 bin 291 oy alarak, yeniden başkan seçildi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, mevcut İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek 8 bin 291 oyla yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. İncesu'da resmi olmayan kesin sonuçlar şu şekilde:

"AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 291, YRP Adayı Zekeriya Karayol 6 bin 618 oy, İYİ Parti Adayı Recep Güngör 2 bin 247, CHP Adayı Ayşe Kendir 700 oy." - KAYSERİ