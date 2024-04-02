İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan kesin sonuçlara göre 8 bin 291 oy alarak, yeniden başkan seçildi.
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, mevcut İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek 8 bin 291 oyla yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. İncesu'da resmi olmayan kesin sonuçlar şu şekilde:
"AK Parti Adayı Mustafa İlmek 8 bin 291, YRP Adayı Zekeriya Karayol 6 bin 618 oy, İYİ Parti Adayı Recep Güngör 2 bin 247, CHP Adayı Ayşe Kendir 700 oy." - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek Yeniden Seçildi - Son Dakika
Türkiye'de yapılan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerinden aday gösterilmeyen 6 belediye başkanı, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Seçimlerde vatandaşlar 208 bin sandıkta oy kullandı. Mevcut 2 belediye başkanı bağımsız olarak seçimi kazanırken, 4'ü yeni partileriyle zafer elde etti. Haberde ayrıca aday gösterilmeyen belediye başkanlarının seçim sonuçlarına ve geçmişteki siyasi geçmişlerine de yer verildi.
Düzce Valiliği, özel bir kreşte yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda, konuyla ilgili ön tetkikler gerçekleştirildi ve sorumlu denetim komisyonu tarafından kuruluş incelenmeye alındı. Velinin şikayeti üzerine adli soruşturma da başlatıldı ve tüm iddialar hassasiyetle incelenerek gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Kilis Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Hakan Bilecen, görevi Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Ramazan, Bilecen'e başarılar diledi. Bilecen ise teşekkür konuşmasında Kilis'in kazandığını belirtti ve seçimin bittiğini vurgulayarak parti rozetini çıkarıp Türk bayrağını takacağını söyledi.
Mucur ilçesinde yapılan seçimlerde MHP temsilcilerinin itirazı, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. MHP, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvuracak.
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin'in cenazesi, Sakarya Yeni Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'nda defnedildi. Sezgin'in ailesi, yakınları ve parti üyeleri törene katıldı.
Adana'da iki muhtar adayının oy pusulalarında azaların ünvanlarını yazdırmaları nedeniyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki adaylıkları iptal edildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan iptal sonucunda, Cemalpaşa Mahallesi'nde Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer muhtar seçildi.
CHP'nin itirazı üzerine Boğazlıyan ilçesindeki 13 bin 619 seçmenin kayıtlı olduğu 45 sandık için oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Gökhan Coşar'ın oyu 5 bin 472'ye yükseldi, CHP adayı Sinan Budak'ın oyu ise 5 bin 267'ye düştü. Kesin olmayan sonuçlara göre Boğazlıyan Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Gökhan Coşar kazandı.
Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki mahallelerde yaşayan birçok kişi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle iftarlarını evde yapmak zorunda kalıyor. Ramazan'da sokak iftarı düzenlemek, Sudan'da köklü bir gelenek. Ancak çatışmalar ve güvenlik eksikliği nedeniyle bu yıl sokak iftarları gerçekleştirilemiyor.
AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül, 14 bin 523 oy alarak belediye başkanı seçildi. Develi'de yapılan seçim sonuçlarına göre, Şengül en fazla oy alan aday oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü ve olayla ilgili bilgi aldı.
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