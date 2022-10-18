İngiltere Başbakanı Truss: "Hatalarım için özür dilerim, ancak istifa etmeyeceğim" - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Truss: "Hatalarım için özür dilerim, ancak istifa etmeyeceğim"

18.10.2022 13:48
İngiltere Başbakanı Truss: "Hatalarım için özür dilerim, ancak istifa etmeyeceğim"

İngiltere Başbakanı Truss, geçtiğimiz ay açıklanan vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin ardından yaptığı açıklamada, "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum.

İngiltere Başbakanı Truss, geçtiğimiz ay açıklanan vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin ardından yaptığı açıklamada, "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" dedi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, geçtiğimiz ay açıklanan vergi paketi ve sonrasında eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in görevden alınmasıyla yaşanan ekonomik ve siyasi krizin ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. Truss, istifa çağrıları yükselirken "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" dedi. Amacının enerji faturaları ve yüksek vergileri düşürerek insanlara yardımcı olmaya çalıştığını belirten Truss "Çok acele ettik ve çok ileri gittik" ifadelerini kullandı.

Sadece görünürde Başbakan olup olmadığı sorulan Truss, politikasını değiştirmesi gerektiğini bildiği için Yeni Maliye Bakanı olarak Jeremy Hunt'ı atadığını ifade ederek "Ulusal çıkarlara göre hareket etmemem benim için tamamen sorumsuzluk olurdu. Doğru olan, politikayı değiştirmemizdi" şeklinde konuştu.

Öte yandan iki yıllık enerji paketinin Hunt tarafından Nisan ayına kadar kısaltılması hakkında Truss "Korunmasız olanları önümüzdeki kışa kadar korumayı planlıyoruz. Bunu tam olarak nasıl yapabileceğimizi arıyoruz" açıklamasında bulundu.

Truss'ın, Muhafazakar Parti içinde giderek güvenini kaybettiği ve milletvekillerinin bir ay içinde verdiği sözden dönen Truss'ı istifaya çağırdığı aktarıldı.

İngiltere'de hükümet, en yüksek gelir grubundan alınan yüzde 45'lik vergi oranını yüzde 40'a düşüren maddeyi içeren bütçe düzenlemesi teklif etmişti. Açıklamanın ardından sterlinin rekor seviyelere düşmesi ve alınan tepkiler üzerine hükümet geri adım atmıştı. Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yüksek gelirlilerden alınacak vergi oranının yüzde 45'ten 40'a düşürülmesi maddesinin geri çekildiğini açıklamıştı. Ancak bu karar da piyasaları yatıştırmaya yetmemiş ve Başbakan Liz Truss, geçtiğimiz hafta Cuma günü Kwarteng'i görevden almıştı. - LONDRA

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Kaynak: İHA

England, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Truss: 'Hatalarım için özür dilerim, ancak istifa etmeyeceğim' - Son Dakika

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