İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri Burnham: "Bugün yaşanan değişim, siyasetimizde son 40 yılın en önemli değişim anıdır"

İngiltere'de İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ilk konuşmasında değişim sözü vererek, "Bugün yaşanan değişim, siyasetimizde son 40 yılın en önemli değişim anıdır. Bu yol bizi, yaşamın daha karşılanabilir olduğu ve bütün insanların ve bölgelerin bugün bulundukları noktadan daha ileriye taşındığı bir ülkeye götürecek" dedi.

İngiltere'de iktidarda bulunan İşçi Partisi'nin liderliğine seçilen ve pazartesi günü başbakanlık görevini Keir Starmer'dan devralması beklenen Andy Burnham, parti lideri olarak ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Londra'da parti üyelerine hitap eden Burnham, sözlerinin başında Başbakan Keir Starmer'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Hükümeti yönetmeye hazır olduğunu vurgulayan İşçi Partisi'nin yeni lideri, başbakanlık görevini devralmasının kendisi için "gurur verici bir an" olacağını söyledi. "Bu görevi üstlenmeye hazırım" diyen Burnham, kabinesinin "güçlü ve daha fazla birlik içindeki bir Britanya'yı ayağa kaldıracağını" söyledi.

Kabinesi hakkında henüz karar vermediğini de ifade eden İngiliz siyasetçi, "Üst düzey ekibimde kimlerin yer alacağı konusunda henüz herhangi bir karar vermedim. Kararımı verdiğimde ekibin, partimizin ve toplumlarımızın bütün kesimlerini temsil ettiğini göreceksiniz. Bu ekip, sizin bu büyük partimizdeki yerinizi de yansıtacak" dedi.

"Siyasetimizde son 40 yılın en önemli değişim anı"

Yeni bir siyaset anlayışı inşa etmek için çalışma sözü veren Burnham, "Ülke bunun özlemini çekiyor. Başkalarına karşı puan toplamaktan biz keyif alıyor olabiliriz ama halk almıyor. Yaşam standartları düşerken ve siyaset bir bütün olarak insanlar için işlemiyorken siyasetçiler birbirlerini nasıl suçlayabilir? Bu, insanları öfkelendiriyor ve siyasetten uzaklaştırıyor" şeklinde konuştu.

Yeşillerden daha çevreci olmaya, Reform UK partisinden daha reformcu görünmeye çalışmayacaklarını ve daha önce yapıldığı gibi gereğinden fazla "muhafazakar" da hareket etmeyeceklerini söyleyen Burnham, "Lideriniz olarak belirgin biçimde İşçi Partili bir yön çizeceğim" dedi.

İngiltere'nin 1980'lerde bir dizi yanlış yola saptığını, siyasi gücün merkezileştirildiğini ve ekonomik gücün özelleştirildiğini söyleyen Burnham, "Ülkemiz, konut, su, enerji ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar üzerindeki denetiminden vazgeçti ve insanları daha yüksek maliyetlere karşı savunmasız bıraktı. Bu da daha fazla servet ve gücün daha az sayıda insanın ve bölgenin elinde toplanmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin son 40 yıldır izlediğinden farklı bir yol izlemeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Burnham, "Bugün yaşanan değişim, siyasetimizde son 40 yılın en önemli değişim anıdır. Bu yol bizi, yaşamın daha karşılanabilir olduğu ve bütün insanların ve bölgelerin bugün bulundukları noktadan daha ileriye taşındığı bir ülkeye götürecek" dedi.

"Yerel yönetimlere konut inşası için daha fazla yetki vereceğiz"

Birleşik Krallık'ın tüm bölgelerinin başbakanı olmayı da taahhüt eden Burnham, "Her yer derken bunu gerçekten kastediyorum. Ben, kuzeyin, güneyin, doğunun ve batının, İskoçya'nın, Galler'in ve Kuzey İrlanda'nın lideri olacağım" şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlere ailelerin ihtiyaç duyduğu belediye konutları ve sosyal konutlar inşa etmeleri için daha fazla yetki vermek istediklerini söyleyen Burnham, "Ana caddelerinizi iyileştirmek ve onlara hayat veren barlar ve mağazalar gibi yerel işletmeleri desteklemek için de daha fazla yetki sağlayacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Greater Manchester'da iş dünyasını destekleyen bir belediye başkanı olduğum gibi İşçi Partisi'nin lideri olarak da iş dünyasını destekleyen biri olacağım" dedi.

İngiltere'nin müstakbel başbakanı, "Bölgeleri hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Manchester'ı böyle yönettik ve aynı yaklaşımı bütün ülkeye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Burnham, görevi devralmasıyla birlikte İngiltere'nin siyasi istirarsızlıklarla geçen son on yılı içinde göreve gelen 7'nci başbakanı olacak. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın pazartesi sabahı Buckingham Sarayı'na giderek Kral Charles'ı ziyaret etmesi ve aynı gün başbakanlık görevini parlamentoda çoğunluğa sahip olan İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a devretmesi bekleniyor. - LONDRA