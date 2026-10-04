İngiltere'deki Yeşil Parti kongresinde siyonizm karşıtı önerge 1022 oyla kabul edildi

İngiltere'de Yeşil Parti'nin yıllık kongresinde yapılan oylamada, siyonizmi ırkçılık olarak nitelendiren ve İsrail yerine herkes için eşit hakların güvence altına alındığı tek bir Filistin devletinin kurulmasını savunan önerge, 813'e karşı bin 22 oyla kabul edildi. Kararla birlikte siyonizm, partinin ırkçılıkla mücadele politikası kapsamında değerlendirilecek.

İngiltere'deki Yeşil Parti'nin Brighton kentinde gerçekleştirilen yıllık kongresinde dikkat çeken bir oylama gerçekleştirdi. Kongrede bir araya gelen üyeler, siyonizm karşıtı politikaları benimsemek ve siyonizmi "ırkçılık" olarak nitelendirmek üzere oy kullandı. Partinin resmi olarak "siyonizm karşıtı" olarak nitelendirilmesine yönelik önerge, oylama sonucunda 813'e karşı bin 22 oyla kabul edildi. Söz konusu oylamayla partinin resmi politikası haline gelen önergede, İsrail yerine herkes için eşit hakların güvence altına alındığı tek bir Filistin devletinin kurulması çağrısı yapıldı. Önergede ayrıca siyonizmin bir etnik grubu diğerlerinin boyunduruk altına alınması pahasına ayrıcalıklı bir konuma yerleştirdiği ve bu nedenle ırkçı bir anlayışa dayandığı savunuldu.

"Siyonizm, diğer tüm ırkçılık biçimleriyle aynı şekilde değerlendirilecek"

Önerge metninde, "Bu önerge, siyonizmin siyasi ideolojisi ve pratiğine odaklanmakta; kendisini siyonist olarak tanımlayan kişilerin dini veya etnik kökenini hedef almamaktadır. Her Yahudi siyonist değildir ve her siyonist de Yahudi değildir. Tanımlandığı şekliyle siyonizm, diğer tüm ırkçılık biçimleriyle aynı şekilde değerlendirilecek ve bu önerge, ırkçılıkla mücadele politikası çalışma grubu tarafından uygun görüldüğü ölçüde ve muhtemel uygulamalar doğrultusunda hayata geçirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Oylamanın ardından partiden yapılan açıklamada, bu başlığın üyeler arasında "ciddi ve güçlü bir tartışma" olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Yeşil Parti ırkçılık karşıtı bir partidir. Filistin ve Suriye topraklarının hukuka aykırı işgaline sürekli olarak karşı çıkmış, İsrail hükümetine silah satışlarının sona erdirilmesi çağrısında bulunmuş ve Gazze ile Batı Şeria'daki yıkıcı durum hakkında korkusuzca sesini yükseltmiştir" denildi.

Yahudi asıllı parti lideri Polanski: "Açıkça ırkçılık olduğunu düşünüyorum"

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İngiltere parlamentosunun alt kanadı olan 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 5 milletvekili bulunduran partiden 4 milletvekilinin önergeye olumsuz yönde yaklaştığı biliniyor. Ancak partinin Yahudi asıllı lideri Zack Polanski, dün basın mensuplarına daha önce yaptığı açıklamada da siyonizmin ırkçı bir ideoloji olduğuna inandığını söyledi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Polanski, "Önergede bu, Filistin halkının yerinden edilmesi ve soykırıma uğratılması olarak tanımlanıyor. Bunun açıkça ırkçılık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gelecek hafta yapılacak ara seçim kapsamında yürüttüğü seçim kampanyası nedeniyle bugünkü önerge oylamasına katılmayan parti lideri, önergeyi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısına işaret ederek savundu.

İngiltere merkezli Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü, İngiliz Yahudilerin 3'te 2'sinin kendilerini siyonist olarak nitelendirdiğini savunuyor.