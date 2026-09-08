İngiltere'den Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticarete yasak

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı İsrail yerleşimleri ile ticaretin yasaklanacağını duyurdu. Miliband, İngiliz hükümetinin Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde "etnik temizlik" yapıldığını kabul ettiğini belirtti.