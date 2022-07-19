İngiltere hükümeti güvenoyunu kazandı - Son Dakika
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İngiltere hükümeti güvenoyunu kazandı

19.07.2022 02:12
İngiltere hükümeti güvenoyunu kazandı

İngiltere hükümetinin kendi içinde yaptığı güven oylamasında oy çoğunluğu hükümete güvendikleri yönünde oy kullandı.

İngiltere hükümetinin kendi içinde yaptığı güven oylamasında oy çoğunluğu hükümete güvendikleri yönünde oy kullandı. Hükümetin güvenoyunu kazanmasıyla genel seçim ihtimali ortadan kalktı.

İngiltere hükümeti, Milletvekillerinin oylamasına sunulan güvenoyunu 238'e karşı 349 oy alarak kazandı. Bugün yerel saatle 22: 00 civarında açıklanan sonuçlara göre Milletvekillerinin çoğunluğunun hükümete güvendikleri yönünde oy kullanmasıyla herhangi bir genel seçime gidilmesi ihtimali ortadan kalkmış oldu.

Hükümet, güven oylaması önergesini geçen hafta muhalefetteki İşçi Partisinin Johnson'ın bir an önce görevlerini bırakması konusundaki baskıları üzerine ortaya koymuştu. Bu ayın başında istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın görevine derhal son verilmesi gerektiğini savunan İşçi Partisine karşılık hükümet, bu doğrultuda kendi içinde bir güven oylaması yapacağını duyurmuştu. Çoğunluğun hükümete karşı oy kullanması durumunda ülkede bir genel seçim yapılması bekleniyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 7 Temmuz'da görevlerinden istifa ettiğini duyurmasının ardından, Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi, Johnson'ın Partinin yeni lideri seçilene kadar görevlerine devam edeceğine karar verildiğini açıklamıştı. Komite, Johnson'ın 5 Eylül'e kadar görevine devam etmesine karar vermişti.

Liderlik yarışması devam ediyor

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasıyla beraber Muhafazakar Parti içinde liderlik yarışı devam ediyor. Partinin yeni lideri olmak üzere yapılan seçimlerin bugünkü etabında geriye 4 aday kaldı. Seçimleri kazanan aday hem Muhafazakar Parti lideri hem de ülkenin yeni başbakanı olacak.

Yapılan oylamalarda ise şu ana kadar en yüksek oyları art arda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak aldı. Sunak geçen hafta Çarşamba günü yapılan oylamada 88 oy, Perşembe günü 101 oy ve bugün 115 oy aldı. Liderlik seçimlerinde yarışacak diğer adaylar ise oy çoğunluğu sırasına göre, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch olarak belirlendi. - LONDRA

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Kaynak: İHA

Boris Johnson, Hükümet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere hükümeti güvenoyunu kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere hükümeti güvenoyunu kazandı - Son Dakika
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