İngiltere, Kıbrıs Üslerinin Askeri Amaçla Kullanılmayacağını Taahhüt Etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken bölgede yaşanan güvenlik sorunları ele alındı. Bir Rum yetkili tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere'nin İran krizi sırasında Kıbrıs'ın güneyindeki üslerinin herhangi bir saldırı amacıyla kullanmayacağı yönünde taahhüt verdiği belirtildi. Açıklamada, "İngiltere Başbakanı, Kıbrıs'ın güvenliğinin İngiltere için önemli olduğunu yineledi ve bu amaçla, halihazırda uygulanan önleyici tedbirlere katkı sağlayan araçların güçlendirilmesine yönelik bir karar alındığını söyledi. Son olarak, Başbakan, Kıbrıs'ın güneyindeki üslerinin herhangi bir saldırı amaçlı askeri operasyon için kullanılmayacağını bir kez daha vurguladı" denildi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat'ın ardından 2 Mart tarihinde GKRY'de bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri Hava Üssü'ne İran yapımı "Shahed" tipi insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmiş, saldırıda üste küçük çaplı maddi hasar meydana gelmişti. Daha sonrasında üs yakınlarında 2 İHA daha etkisiz getirilmişti. - LEFKOŞA