İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'tan o iddialara karşı açıklama - Son Dakika
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İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'tan o iddialara karşı açıklama

23.06.2022 17:27
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'tan o iddialara karşı açıklama

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, şahsıyla ilgili bazı basın organlarında yer alan haberlerin tamamen asılsız iddia ve iftira olduğunu, konuyla ilgili adli süreç başlatacaklarını belirtti.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, şahsıyla ilgili bazı basın organlarında yer alan haberlerin tamamen asılsız iddia ve iftira olduğunu, konuyla ilgili adli süreç başlatacaklarını belirtti.

Başkan Bozkurt, yaptığı açıklamada, "Haberlere konu iddiaları ortaya atan kişi iki dönemdir çok büyük bir özveri ve hassasiyetle başkanlığını yaptığım İnönü Belediyesinin eski bir çalışanıdır. Eskişehir Valiliği İl Güvenlik İşleri Bürosunun kararı sonucu; FETÖ/PYD terör örgütü çerçevesinde yürütülen soruşturma nedeniyle; İş Kanunun 25/2 Maddesine göre iş akdi feshedilmiş, şahıs tarafından işe iade davası açılmış, işe iade davası red olan ve red kararı da üst mahkemeden onaylanan şahıs, tamamı gerçeğe aykırı bu iddiaları ortaya atarak şahsıma iftiralar atmıştır. Bozüyük Cumhuriyet Savcılığına yapmış olduğu haksız şikayete ilişkin soruşturma dosyasında Eskişehir Valiliği tarafından ön inceleme yapılmasına dahi gerek duyulmamıştır. Şahıs hakkında gerekli şikayetler yapılacak ve davalar açılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur" diye belirtti - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Bozkurt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'tan o iddialara karşı açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'tan o iddialara karşı açıklama - Son Dakika
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