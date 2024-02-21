İran, ABD'nin Gazze ateşkes kararını kınadı - Son Dakika
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Politika

İran, ABD'nin Gazze ateşkes kararını kınadı

İran, ABD\'nin Gazze ateşkes kararını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısını veto etmesini eleştirerek, ABD'nin sorunu çözmediğini ve bölgeye zarar verdiğini belirtti. İran, ABD'nin tutumunun BM'nin barış ve güvenlik misyonuna zarar verdiğini ifade etti.

21.02.2024 19:34  Güncelleme: 19:37
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesini kınayarak, "ABD, bir kez daha Gazze'de devam eden insani krize çözüm olmadığını aksine sorunun devam etmesi ve bölgeye yayılmasına neden olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

İran, ABD'nin dün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bir kez daha Gazze'de devam eden insani krize çözüm olmadığını aksine sorunun devam etmesi ve bölgeye yayılmasına neden olduğunu kanıtlamıştır. ABD'nin Filistin konusunda ısrarla veto hakkını kullanması bölgesel ve uluslararası güvenliğe sorun oluşturduğu gibi kuruluş amacı uluslararası güvenliği ve barışı korumak olan BM'ye ve Güvenlik Konseyi'ne de zarar vermektedir. ABD'nin tutumu ülkelerin ve milletlerin nezdinde BM'nin dünya barışı ve güveliğini korumaya yönelik misyonuna duyulan güveni zayıflatmaktadır" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün Cezayir tarafından sunulan ve Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes talep eden karar tasarısı için yapılan oylamada, ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için 15 üyeden 13'ü lehte oy kullanmış, İngiltere ise çekimser kalmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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