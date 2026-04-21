İran, ABD'yle Görüşmelere Katılmayacak - Son Dakika
İran, ABD'yle Görüşmelere Katılmayacak

21.04.2026 23:28
İran, ABD'nin taahhütlerine uymaması nedeniyle İslamabad'daki görüşmelere katılmayacağını bildirdi.

İran basını, İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye yarın İslamabad'da yapılacak görüşmelere katılmayacağını ilettiğini bildirdi. ABD basını ise, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Pakistan ziyaretinin askıya alındığını ancak iptal edilmediğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran'ın Pakistan aracılığıyla ABD'ye yarın İslamabad'da yapılacak görüşmelere katılmayacağını ve şu an için görüşmelere katılma konusunda herhangi somut bir işaret olmadığını ilettiğini bildirdi.

Adı açıklanmayan kaynaklar, İran'ın görüşmelere katılmama kararının ABD'nin daha önce verilen taahhütlere uymaması olduğunu ifade ederek, İran'ın bugün itibarıyla mevcut şartlar altında müzakere masasına oturmanın bir zaman kaybından ibaret olduğunu düşündüğünü aktardı. Kaynaklar, İran'ın, milletinin haklarını tam anlamıyla korumak amacıyla yarın Pakistan'da hazır bulunmayacağını yineledi.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Pakistan ziyareti askıya alındı

ABD basının adı açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Pakistan'da İran-ABD görüşmelerinde ABD heyetine başkanlık edecek olan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Pakistan ziyaretinin askıya alındığını ancak iptal edilmediğini bildirdi.

Vance'in sabah saatlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitmesi, iki ülke arasındaki görüşmelerin yarın yeniden başlaması planlanıyordu. - TAHRAN

