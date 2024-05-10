İran'da İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika
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Politika

İran'da İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için oy verme süresi uzatıldı

İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldı. İçişleri bakanlığının onayıyla 22 bölgede oy verme süresi iki saat uzatıldı.

10.05.2024 18:41
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İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldı.

İran'da halk bugün 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirileceği belirtilen oy verme işlemlerinin bitiş saati 20.00'ye uzatıldı. İran Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami yaptığı açıklamada, "İçişleri bakanlığının onayıyla 12'nci dönem İslami Şura Meclisi Seçimlerinin ikinci turu 22 bölgenin tamamında iki saat uzatılmıştır" dedi.

İran 1 Mart'ta sandık başına gitti

İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimleri için İranlılar 1 Mart'ta sandık başına gitmişti. 290 sandalyeli İran İslami Şura Meclisi seçimlerinde 245 milletvekili meclise girmeye hak kazanmış, yüzde 20 oy oranının altında kalan 45 milletvekili adayı ise ikinci tura kalmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran'da İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika
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