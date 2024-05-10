İran'da İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için oy verme süresi uzatıldı

Politika

İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldı.

İran'da halk bugün 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirileceği belirtilen oy verme işlemlerinin bitiş saati 20.00'ye uzatıldı. İran Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami yaptığı açıklamada, "İçişleri bakanlığının onayıyla 12'nci dönem İslami Şura Meclisi Seçimlerinin ikinci turu 22 bölgenin tamamında iki saat uzatılmıştır" dedi.

İran 1 Mart'ta sandık başına gitti

İran'da 12'nci dönem İslami Şura Meclisi seçimleri için İranlılar 1 Mart'ta sandık başına gitmişti. 290 sandalyeli İran İslami Şura Meclisi seçimlerinde 245 milletvekili meclise girmeye hak kazanmış, yüzde 20 oy oranının altında kalan 45 milletvekili adayı ise ikinci tura kalmıştı. - TAHRAN