İran\'dan Almanya ve Avusturya\'ya Misilleme

Politika

İran, İsrail'e füze saldırısının ardından gösterdikleri tutuma tepki olarak Almanya ve Avusturya'nın Tahran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Almanya ve Avusturya'nın İsrail'e yönelik füze saldırısını protesto etmek amacıyla İran'ın Berlin ve Viyana büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırmasına İran'dan misilleme geldi. İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel ve Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Dietrich Heim'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, her iki ülkenin tutumunun kınandığı belirtildi. İran'ın güvenliğini savunmak için kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullandığı ve bu adımın 2 aydır devam eden itidalin ardından bölgedeki kalıcı güvenlik ve istikrarı sağlama amacıyla atıldığı ifade edildi. Bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdiği desteği kınanarak, "Avrupalı taraflar, mali ve askeri desteklerini keserek İsrail rejiminin katliam ve soykırım makinesini zamanında durdursalardı bugün bu tür trajediler yaşanmazdı" ifadeleri kullanıldı.

İran kınanmıştı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer ülkesinin, İsrail'e gerçekleştirilen füze saldırısının ardından İran'ın Berlin Büyükelçisi'nin bakanlığa çağırıldığını duyurarak, "İran Büyükelçisi, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınamak ve bu saldırının haklı olmadığını belirtmek amacıyla bakanlığa çağrıldı" ifadelerini kullanmıştı. Avusturya da Tahran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısına tepki göstermek amacıyla İran büyükelçisini çağırmıştı. - TAHRAN