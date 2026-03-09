İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak - Son Dakika
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
09.03.2026 23:09
ABD ve İsrail saldırısı altındaki İran, yeni dini liderin Mücteba Hamaney olduğunun açıklanmasının ardından misilleme saldırılarının sıklığı artırma ve kapsamını da genişletme kararı aldı. Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 31'inci dalgasının gerçekleştirildiğinin açıklamasının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BUNDAN SONRA 1 TONDAN DAHA HAFİF SAVAŞ BAŞLIĞINA SAHİP HİÇBİR FÜZE FIRLATILMAYACAK"

DMO Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Mecid Musevi, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak. Saldırıların sıklığı artacak ve kapsamı daha geniş olacak" dedi.

SON SALDIRI, YENİ DİNİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY'E İTHAF EDİLMİŞTİ

Devrim Muhafızları Ordusu daha önce yaptığı açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 31'inci dalgasının yeni dini lider Mücteba Hamaney'e ithaf edilerek, "Lebbeyk ya Hamaney" parolasıyla ABD ve İsrail hedeflerine karşı süper ağır savaş başlıklı füzeler kullanılarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, İsrail, Musevi, İran, Son Dakika

