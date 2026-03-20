İran'dan İngiltere'ye Şahsen Tepki

20.03.2026 23:37
İran, İngiltere'nin ABD'nin İran'a saldırılarında üslerini kullanma kararına sert tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere'nin ABD'ye İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullandırma kararına tepki göstererek, "Kendi halkını görmezden gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere üslerinin İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vererek İngiliz halkının güvenliğini riske atıyor. İran, kendini savunma hakkını kullanacaktır" dedi.

İngiltere, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı hedef alan İran bağlantılı unsurlara yönelik saldırılar başlatmak amacıyla kendi üslerini kullanmasına onay verdi. Bugün gerçekleştirilen bir toplantının ardından bakanlar, ABD'nin İngiltere'ye ait üsleri kullanma kapsamının genişletilerek Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin korunmasını da içerecek şekilde artırılmasını kabul etti. İngiltere'nin saldırılara doğrudan katılmayacağı belirtilirken, İngiltere Başbakanlık Ofisi, "İngiltere'nin çatışmaya yaklaşımının temel ilkelerinin değişmediğini" ifade etti. İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkili, bakanların bugün üslerin "ABD'nin savunma amaçlı operasyonları" doğrultusunda kullanılabileceği ve bu kapsamda "Hürmüz Boğazı'nda gemilere saldırmak için kullanılan kabiliyetlerin hedef alınabileceği" yönünde mutabakata vardığını açıkladı. Yetkili ayrıca, bakanların acil bir şekilde gerilimin düşürülmesi ve savaşın hızlı bir şekilde sona erdirilmesi gerektiğini vurguladığını da ifade etti.

Arakçi: "İran, kendini savunma hakkını kullanacaktır"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılar için üslerini kullanmasına izin vermesine sert tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiliz halkının büyük bir kısmı, İsrail ve ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü bu savaşın parçası olmak istemiyor. Kendi halkını görmezden gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiltere üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vererek İngiliz halkının güvenliğini riske atıyor. İran kendini savunma hakkını kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi daha önce de ABD güçlerinin, İngiliz çıkarlarını ya da İngiliz vatandaşlarının hayatını riske atabilecek İran füze saldırılarını önlemeye yönelik operasyonlar için İngiliz üslerini kullanmasına izin vermişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

