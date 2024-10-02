İran'dan İsrail'e Meşru Müdafaa Uyarısı

Politika

İran Dışişleri Bakanlığı İsrail'e yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin yayınladığı bildiride, "İran gerek duyması halinde kendi ulusal çıkarlarını korumak için yeniden meşru müdafaa hakkını kullanabilir ve ülkenin egemenliğine yönelik askeri tehditlere karşılık vermeye hazırdır"

İran Dışişleri Bakanlığı "Gerçek Vaad 2" operasyonuna ilişkin bildiri yayınladı. İran'ın kendini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullandığı belirtilen bildiride, "Siyonist İsrail rejiminin İran'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ve Hamas lideri İsmail Haniye ile Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ın ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan'ın şehadetlerine karşılık olarak İsrail rejiminin askeri tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın "Gerçek Vaad 2" operasyonunu bölge barışı ve güvenliği için gerçekleştirdiği belirtilen bildiride, İsrail'in Lübnan ve Gazze'de katliamlarına devam ettiği vurgulandı. İran'ın operasyonda sivil yerleşim alanlarını hedef almadığına değinilerek, "Siyonist İsrail rejiminin sivil yerleşim yerlerini ve altyapı sistemlerini hedef alan saldırılarının aksine bu operasyonda rejime ait askeri tesisler hedef alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bildiride, İsrail'e yönelik silah yardımlarının durdurulması ve bölgede İsrail'in devam ettirdiği savaş suçlarının engellenmesi gerektiği ifade edilerek, "İran gerek duyması halinde kendi ulusal çıkarlarını korumak için yeniden meşru müdafaa hakkını kullanabilir ve ülkenin egemenliğine yönelik askeri tehditlere karşılık vermeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN