İran'dan Trump'a Sert Tepki

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "hızlı zafer" açıklamasına sert tepki göstererek, "Bu ağır yanlış hesaplamanın bedelini size ödetip pişman edene kadar geri adım atmayacağız" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle hedef aldı. Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump yine, hızlı bir zafer aradığını söylüyor. Bir savaşı başlatmak kolaydır ancak birkaç sosyal medya açıklamasıyla kazanılamaz. Bu ağır yanlış hesaplamanızdan dolayı sizi pişman edene kadar geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN