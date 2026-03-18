İran Dini Lideri Hamaney'den Laricani için taziye mesajı: "Katiller en kısa sürede bedelini ödeyecek"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yayımladığı taziye mesajında, "Katiller, işledikleri suçun bedelini en kısa sürede ödeyeceklerdir" dedi.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı. Laricani'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Hamaney, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Dini Lider'in bu konseydeki temsilcisi olan Ali Laricani'nin, oğlu ve bazı çalışma arkadaşlarının şehit edildiğinin acı haberini aldım. Kendisi, ilim sahibi, ileri görüşlü, zeki, sorumluluk bilinci yüksek ve siyasi, askeri, güvenlik, kültürel ile yönetsel alanlarda geniş tecrübeye sahip bir şahsiyetti" ifadelerini kullandı.

Mesajında sert ifadeler de kullanan Hamaney, "Böylesi bir şahsiyetin hedef alınması, onun taşıdığı önemi ve İslam düşmanlarının kendisine duyduğu kini göstermektedir. İslam'a karşı düşmanlık besleyenler bilmelidir ki bu kanların dökülmesi, İslam Cumhuriyeti'nin köklü yapısını yalnızca daha da güçlendirecektir. Şüphesiz her kanın bir bedeli vardır ve bu şehitlerin katilleri, işledikleri suçun bedelini en kısa sürede ödeyeceklerdir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Tahran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 21:19:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.