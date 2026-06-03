İran'ın Savaş Gemisi İddialarına ABD'den Yalanlama

İran basını, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir savaş gemisine saldırı gerçekleştirdiğini iddia ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) söz konusu iddiaları yalanladı.

İran basını, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir savaş gemisine saldırı düzenlediğini öne sürdü. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde, İran Donanması'nın ülkenin Umman Denizi'ndeki karasularına yaklaştığı tespit edilen ABD'ye ait bir savaş gemisini hedef aldığı iddia edildi. Haberde, söz konusu gemide bir "komuta ve kontrol merkezi" bulunduğu da belirtildi.

İddialara göre saldırı, ABD'nin bölgede İran'a ait ticari gemilere yönelik eylemleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle gerçekleştirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise söz konusu iddiaları yalanladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "İran yalan söylüyor. ABD'nin denizdeki askeri unsurları güvenli ve serbest bir şekilde uçmaya, seyretmeye ve faaliyet göstermeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN