İran Polisi Özel Birimler Komutanı'nın MOSSAD ile ilişkisi yalanlandı

Politika

İran Polisi Özel Birimler Komutanı Hasan Karami'nin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastında MOSSAD adına casusluk yaptığına dair iddialar yalanlandı.

İran Polisi Özel Birimler Komutanı Hasan Karami'nin MOSSAD adına casusluk yaparak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karıştığı ve bu nedenle tutuklandığına dair sosyal medyada hızla yayılan iddialar yalanlandı. Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı. Ajansın haberine göre, İran Polisi Özel Birimler Halkla İlişkiler Bölümü ile yapılan telefon görüşmesinde, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu ve Hasan Karami'nin bu sabah iş yerine gelerek görevine devam ettiği bildirildi. - TAHRAN