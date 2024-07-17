İran, Trump'a yönelik suikast planı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Politika

İran, Trump'a yönelik suikast planı iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD medyasında çıkan İran'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planı olduğuna dair iddiaları yalanladı. İddialara göre ABD, İran'ın Trump'a suikast düzenleyebileceği yönünde istihbarat aldı ve Trump'ın güvenliği artırıldı. Ancak İran yönetimi, bu iddiaları reddederek, Trump'a yönelik herhangi bir rolü olmadığını belirtti.

17.07.2024 13:43
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planı olduğuna dair ABD medyasına çıkan iddiayı yalanladı.

Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlediği mitingde gerçekleştirilen suikast girişimi gündemdeki yerini koruyor. ABD'li yayın kuruluşu CNN International'ın bazı kaynaklara dayandırdığı özel haberinde, ABD'nin son haftalarda İran'ın Trump'a suikast düzenleyebileceği yönünde istihbarat aldığı, bunun üzerine ABD Gizli Servisi'nin son haftalarda Trump'ın güvenliğini artırdığı öne sürüldü. Habere göre kaynaklar, cumartesi günü Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un İran'ın planıyla bağlantısı olmadığını belirtti. ABD'li bir ulusal güvenlik yetkilisi, Gizli Servis ve Trump'ın ekibinin cumartesi günkü mitingden önce söz konusu tehditten haberdar edildiğini söyledi. Yetkili, "Artan tehdide karşılık Gizli Servis, eski Başkan Trump'ın korunması için kaynakları ve varlıkları artırdı. Bunların hepsi Cumartesi gününden önceydi" dedi.

Trump'ın ekibinden yapılan açıklamada İran tehdidinden haberdar olduklarına dair bilgi verilmedi. Açıklamada, "Trump'ın güvenlik detayları hakkında yorum yapmıyoruz. Tüm sorular ABD Gizli Servisi'ne yöneltilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

"Açık hava mitingleri düzenlemeyin" uyarısı

Ayrıca konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa göre Gizli Servis yetkilileri, Trump'ın ekibini açık hava mitingleri düzenlememeleri konusunda defalarca uyardı. Kaynaklar, uyarıların "genel nitelikte" olduğunu belirtti.

İran'dan yalanlama

ABD medyasında yer alan iddiaya İran yönetiminden tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik suikast planı iddiasını yalanladı. Sözcü Kenani, "İran İslam Cumhuriyeti, Trump hakkında İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit General Kasım Süleymani'ye yönelik suikasttaki rolü nedeniyle yasal işlem başlatmaya kararlıdır. Ancak İran, Trump'a yönelik son silahlı saldırıda herhangi bir rolü olduğu veya böyle bir eylemde bulunma niyetine dair iddiaları şiddetle reddediyor, bu tür iddiaların kötü niyetli siyasi amaç taşıdığı düşünüyor" ifadelerini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada da Trump'a yönelik suikast planı iddiası "asılsız ve kötü niyetli" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti açısından Trump, Kasım Süleymani'ye yönelik suikast talimatını veren bir suçlu, mahkemelerce yargılanması ve cezalandırılması gerekiyor. İran, adaletin tecelli etmesi için yasal yolu tercih etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Süleymani, ABD operasyonunda öldürülmüştü

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen operasyonla öldürülmüştü. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, Trump'a yönelik suikast planı iddialarını yalanladı - Son Dakika

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