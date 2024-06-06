İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kararını kabul etmedi - Son Dakika
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Politika

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kararını kabul etmedi

İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin kabul edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, 'Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir' ifadesi kullanıldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen toplantıda kabul edilen öneriye ilişkin yapılan açıklamada, batılı ülkelerin İran karşısında devam ettirdikleri siyasi baskıların yenilmeye mahkum olduğu belirtilerek, 'İran aleyhinde alınan bu kararı kınıyoruz. Bu siyasi karar, bazı Batılı ülkelerin İran karşısında uluslararası kurumları bir baskı aracı olarak kullanma girişiminin başarısız bir diğer örneğidir' ifadeleri kullanıldı. Tahran yönetiminin UAEA'nın ek protokolleri çerçevesinde nükleer faaliyetlerini iş birliği içerisinde sürdürdüğü aktarılan açıklamada, 'Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir' denildi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran aleyhinde alınan kararı kendilerine yönelik 'siyasi baskı' unsuru olarak gördüklerini belirterek, 'Ülkemize karşı yapıcı olmayan bu karar siyasi baskı aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız' dedi. Viyana'da gerçekleşen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında oylanan karar önerisi Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından sunulmuş, 20 evet oyuyla kabul edilmişti. Oylamada, 2 ülke 'hayır', 12 ülke ise 'çekimser' kalmıştı. Tahran yönetimine UAEA ile işbirliği çağrısı yapılmıştı. İran nükleer tesislerini denetleyen UAEA müfettişlerinin tesislere girmesine izin verilmesi ve 2023'te varılan 'Ortak Mutabakat'ta yer alan maddelere uyulması istenmişti.

06.06.2024 13:55
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İran Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin kabul edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir" ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında İran'ı ajansla işbirliği yapmamakla suçlayan karar önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesi İran'da tepkiyle karşılandı. İran Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen toplantıda kabul edilen öneriye ilişkin yapılan açıklamada, batılı ülkelerin İran karşısında devam ettirdikleri siyasi baskıların yenilmeye mahkum olduğu belirtilerek, "İran aleyhinde alınan bu kararı kınıyoruz. Bu siyasi karar, bazı Batılı ülkelerin İran karşısında uluslararası kurumları bir baskı aracı olarak kullanma girişiminin başarısız bir diğer örneğidir" ifadeleri kullanıldı.

Tahran yönetiminin UAEA'nın ek protokolleri çerçevesinde nükleer faaliyetlerini iş birliği içerisinde sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Alınan bu karar ülkemizin nükleer çalışmalara devam etmesine ve geliştirmesine engel değildir" denildi.

"İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız"

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran aleyhinde alınan kararı kendilerine yönelik "siyasi baskı" unsuru olarak gördüklerini belirterek, "Ülkemize karşı yapıcı olmayan bu karar siyasi baskı aracı olarak kullanılmaya çalışılıyor. İran olarak bu baskılar karşısında geri adım atmayacağız" dedi.

UAEA, İran'ı Ajans ile işbirliği yapmaya çağırdı

Viyana'da gerçekleşen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında oylanan karar önerisi Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından sunulmuş, 20 evet oyuyla kabul edilmişti. Oylamada, 2 ülke "hayır", 12 ülke ise "çekimser" kalmıştı. Tahran yönetimine UAEA ile işbirliği çağrısı yapılmıştı. İran nükleer tesislerini denetleyen UAEA müfettişlerinin tesislere girmesine izin verilmesi ve 2023'te varılan "Ortak Mutabakat"ta yer alan maddelere uyulması istenmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kararını kabul etmedi - Son Dakika

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