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İran ve Rusya, ticarette ulusal para birimlerini kullanacak - Son Dakika
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İran ve Rusya, ticarette ulusal para birimlerini kullanacak

İran ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde, iki ülkenin karşılıklı ticarette ABD doları yerine ulusal para birimlerinin kullanılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

İran ve Rusya, ticarette ulusal para birimlerini kullanacak
28.12.2023 - 11:40,  Güncelleme: 11:49
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İran ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde, iki ülkenin karşılıklı ticarette ABD doları yerine ulusal para birimlerinin kullanılması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

ABD yaptırımları altında olan İran ile Rusya arasında para ve bankacılık platformlarının faaliyete geçmesinin ardından iki ülke arasındaki bankacılık ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin ile Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu iki ülkenin karşılıklı ticari işlemlerinde ABD doları yerine ulusal para birimlerinin kullanılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yerel para birimleri ile yapılacak işlemler için SWIFT dışında bankalar arası sistemlerin kullanabileceği ifade edildi. Söz konusu anlaşmanın, Farzin ile Nabiullina arasında Rusya'da yapılan toplantıda sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan ABD yaptırımları altındaki İran ve Rusya, 2022 yılında iki ülkenin karşılıklı ticari işlemlerinde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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