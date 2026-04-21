İran Yargısı, Trump'ı Yalanladı

İran yargısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da idam cezasına çarptırıldığı öne sürülen 8 kadın hakkında yaptığı açıklamaya cevap verdi. İran yargısına bağlı basın kuruluşu Mizan Online'da yer alan haberde, söz konusu kadınların idam cezasına çarptırılmadığı belirtilerek, "Trump bir kez daha yalan haberlerle yanıltıldı. İdam cezasına çarptırıldığı iddia edilen kadınlardan bazıları serbest bırakılırken, diğerleri ise suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor. Bu suçlamalar, mahkumiyet kararları onanırsa en fazla hapis cezasına yol açacaktır" denildi.

Trump kadınların fotoğrafını paylaşmıştı

Trump, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran'da 8 kadının asılarak idam edileceği yönündeki bir aktivistin iddiasını ve kadınların fotoğraflarını paylaşmıştı. Trump, "Yakında temsilcilerimle müzakerelere başlayacak olan İranlı liderlere: Bu kadınların serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılarım. Bunu yaptığınız takdirde karşılık göreceğinden eminim. Lütfen onlara zarar vermeyin! Bu, müzakerelerimiz için harika bir başlangıç olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN