İsa Türkcan, Ulubey Belediye Başkanlığı mazbatasını aldı

Politika

Ordu'nun Ulubey Belediye Başkanlığını iki dönemdir sürdüren ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek güven tazeleyen İsa Türkcan, mazbatasını aldı.

Ordu İl Seçim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törenle mazbatasını alan Belediye Başkanı İsa Türkcan, yaptığı konuşmada, "Güzel ilçemiz Ulubey'imize yeniden beş yıl daha birlikte hizmet edeceğimiz AK Parti Belediye Meclis Üyelerimiz ile mazbatalarımızı kıymetli misafirlerimiz ve hemşehrilerimizin katılımlarıyla aldık. Bizlere güvenerek destekleyip, yeniden Belediye Başkanı seçen kıymetli hemşehrilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen ayrımı yapmaksızın tüm Ulubeylilerin Belediye Başkanı olacağıma, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizlerle bir arada olacağıma, daha yaşanabilir Ulubey hedefiyle gece gündüz demeden çalışacağıma söz veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'iin öncülüğünde 'Az laf, çok iş' parolasıyla durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU