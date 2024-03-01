Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, şehrin gelişimine katkı sağlayacak planlarında esnafı önemli bir paydaş olarak gördüklerini belirterek, "Isparta'yı hep birlikte, el birliği, gönül birliğiyle daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen'e yeni sanayi sitesi esnafı yoğun ilgi gösterdi. Esnaf, "Sizleri seviyoruz, hayırlı uğurlu olsun, yanınızdayız" mesajı verdi. Geçen hafta sonunda Gökkubbe Fuar Alanında drift yaptığı gençlerle karşılaşan Başkan Başdeğirmen ile gençler arasında esprili diyaloglar geçti. Gençlere yeni dönem spor yatırımları hakkında bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, bunların arasında drift pistinin de yer aldığını söylerken, sporcu köyü yapacaklarının müjdesini verdi, yeni dönem projelerinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
Çarşı bölgesinde yapılan gece aydınlatmaları meydan ve cadde düzenlemelerinden mutluluk duyduklarını belirten esnaf, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bir gencin ilk kez oy kullanacağını söylemesi üzerine 'ilk oy kime?' diye soran Başkan Başdeğirmen'e genç, "Tabii ki de size başkanım" diyerek tam destek verdiklerini dile getirdi.
Bir esnaf da Başkan Başdeğirmen'e 'abi' diye seslenirken, "Başkanlar gelip geçicidir, abiler gelip geçmez" derken, "Yaptıklarınız belli, yanınızdayız. Oyumuz belli. Sizin yaptığınız projelerinizi destekliyoruz. Şehrimizde en iyi görev yapan başkanlardan birisin. Yarım kalmış yatırımları tamamladın. Başka biri gelse o yaptıydı, bu yaptıydı denirdi" dedi.
Bir otomotiv dükkanındaki klasik araca binen ve direksiyon başına geçen Başkan Başdeğirmen, aracı inceledi. Andık, Kirazlıdere bölgesinin çok güzel olduğunu söyleyen esnafa Başkan Başdeğirmen, "Önümüzdeki dönemimizin projesi de Çünür Tepesi" dedi.
Diğer taraftan bir esnafta en büyük sevdasının Ispartaspor olduğunu dile getirirken, "BAL'da sürünüyorduk, sayende profesyonel liglerdeyiz" diyerek spora verilen desteklere teşekkür etti. - ISPARTA
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi gıda katkı maddeleri, İYİ Parti Bursa'da keşfedilen fay hattı, DEM Parti enflasyon ve CHP 1 Mart 2003 Irak tezkeresi ile ilgili grup önerilerini görüşmüştür. Ancak bu öneriler kabul edilmemiştir.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir çöplüğü bölgesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapılan mart ayı meclis toplantısında, şehrin inşası ve ihyası konusunda önemli adımlar atıldığı belirtildi. Asya, toplumun her kesimi için güzel işlere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve siyasetin hizmet üretmek amacıyla yapıldığını vurguladı. Gelecek dönemde de aynı anlayışla hareket edeceklerini ve şehrin daha güzel bir şekilde inşa edilmesi için mücadele edeceklerini ifade etti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sarımsaklı Salı Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, pazar esnafıyla buluşup talepleri dinledi. Başkan Ergin, 'Gönülden gönüle sohbetlerimizde, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını dinledik. Sarımsaklı'da yapacaklarımızı konuştuk' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesinde kurulan Fatih Pazar Yeri'nde vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşlar, hayat pahalılığından ve alım güçlerinin düşmesinden yakınarak sorunlarını dile getirdi. Çerçioğlu ise sosyal belediyecilik anlayışını artırarak devam ettireceklerini belirtti.
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Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Marmarisli gençlerle bir araya gelerek soruları cevapladı ve Marmaris'in geleceği için adım attığını belirtti.
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