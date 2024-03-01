Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti

Politika

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, şehrin gelişimine katkı sağlayacak planlarında esnafı önemli bir paydaş olarak gördüklerini belirterek, "Isparta'yı hep birlikte, el birliği, gönül birliğiyle daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen'e yeni sanayi sitesi esnafı yoğun ilgi gösterdi. Esnaf, "Sizleri seviyoruz, hayırlı uğurlu olsun, yanınızdayız" mesajı verdi. Geçen hafta sonunda Gökkubbe Fuar Alanında drift yaptığı gençlerle karşılaşan Başkan Başdeğirmen ile gençler arasında esprili diyaloglar geçti. Gençlere yeni dönem spor yatırımları hakkında bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, bunların arasında drift pistinin de yer aldığını söylerken, sporcu köyü yapacaklarının müjdesini verdi, yeni dönem projelerinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Çarşı bölgesinde yapılan gece aydınlatmaları meydan ve cadde düzenlemelerinden mutluluk duyduklarını belirten esnaf, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bir gencin ilk kez oy kullanacağını söylemesi üzerine 'ilk oy kime?' diye soran Başkan Başdeğirmen'e genç, "Tabii ki de size başkanım" diyerek tam destek verdiklerini dile getirdi.

Bir esnaf da Başkan Başdeğirmen'e 'abi' diye seslenirken, "Başkanlar gelip geçicidir, abiler gelip geçmez" derken, "Yaptıklarınız belli, yanınızdayız. Oyumuz belli. Sizin yaptığınız projelerinizi destekliyoruz. Şehrimizde en iyi görev yapan başkanlardan birisin. Yarım kalmış yatırımları tamamladın. Başka biri gelse o yaptıydı, bu yaptıydı denirdi" dedi.

Bir otomotiv dükkanındaki klasik araca binen ve direksiyon başına geçen Başkan Başdeğirmen, aracı inceledi. Andık, Kirazlıdere bölgesinin çok güzel olduğunu söyleyen esnafa Başkan Başdeğirmen, "Önümüzdeki dönemimizin projesi de Çünür Tepesi" dedi.

Diğer taraftan bir esnafta en büyük sevdasının Ispartaspor olduğunu dile getirirken, "BAL'da sürünüyorduk, sayende profesyonel liglerdeyiz" diyerek spora verilen desteklere teşekkür etti. - ISPARTA