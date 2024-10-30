İsrail, Baalbek'te Tahliye Çağrısı Yaptı

Politika

İsrail ordusu, Lübnan'ın Baalbek kenti ve çevresindeki köylere tahliye çağrısından bulundu.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın Baalbek kenti ve çevre köylerdeki sakinlere derhal bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu. Hizbullah hedeflerine saldırı gerçekleştirileceği belirtildi. Kentin tamamının ve çevresindeki bölgelerin işaretlendiği bir harita da paylaşıldı.

Kentteki cami ve kiliseler ile kamu araçlarından da hoparlörlerle anons yapılarak halktan bulundukları noktaları terk etmeleri istendi. Siviller panikle şehrin ana yollarını araçlarla doldurdu.

UNESCO Dünya Mirası listesinde

Baalbek, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Kent, dünyanın en büyük Roma tapınak komplekslerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı 28 Ekim'de İsrail'in Bekaa Vadisi'nin doğusuna düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin öldüğünü, çoğunun Baalbek'te kayda geçtiğini belirtmişti. - TEL AVİV