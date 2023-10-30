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İsrail'de çok gizli belge ortaya çıktı! Netanyahu uyarılara kulak asmamış - Son Dakika

İsrail'de çok gizli belge ortaya çıktı! Netanyahu uyarılara kulak asmamış

Son Güncelleme: 30.10.2023 18:31

İsrail'de 2016 yılında hükümete sunulan çok gizli bir belgede, Hamas'ın İsrail'e saldırı planladığı ve bu planın ciddiye alınmadığı iddia edildi. Başbakan Netanyahu ve diğer yetkililerin ise uyarıyı ciddiye almadığı öne sürüldü. Öte yandan İsrail hükümeti konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail'de 2016 yılında hükümete, Hamas'ın bir saldırı düzenleyebileceği yönünde bir belge sunulduğu ancak o dönemde bunun ciddiye almadığı iddia edildi.

SİYASİLER VE GÜVENLİK YETKİLİLERİ BELGEYİ CİDDİYE ALMADI

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, konuyla ilgili bir haber yayımladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun " Gazze'deki durumun tehlikeli boyutta olduğunu bilmediğini" söylediği aktarılan haberde, ancak dönemin Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın 21 Aralık 2016'da hazırladığı ayrıntılı belgede, "Hamas'ın, Yahudi yerleşim yerlerini ele geçirmesi ve orada bulunanların rehin alınması dahil olmak üzere çatışmayı gelecekte, İsrail topraklarına taşımayı planladığı ama bunun hiçbir siyasi veya güvenlik yetkilisi tarafından ciddiye alınmadığı" belirtildi.

ANA HEDEF FİLİSTİN TOPRAKLARININ KURTARILMASI

Haberde, belgede profesyonel güçlerin İsrail topraklarına sızması, Gazze çevresindeki yerleşim yerlerinin ele geçirilmesi ve orada bulunanların rehin alınması da dahil "Hamas'ın niyetlerinin ayrıntılarıyla anlatıldığı" ifade edildi. "Çok gizli" olarak sınıflandırılan belgede, ana hedefin "2022 yılına kadar İsrail'in yok edilmesi ve tüm Filistin topraklarının kurtarılması" olduğu kaydedildi.

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Belgenin, Ekim 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nın sonuçlarından daha kötü sonuçları öngördüğü belirtilen haberde, ancak Başbakan Netanyahu ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da dahil, uyarının muhataplarının hiçbirinin bu senaryoyu hak ettiği kadar ciddiye almadığı öne sürüldü. İsrail hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı operasyon başlattı. İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 312'si asker 1400 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL SALDIRILARINDA 8 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 48 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 122 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

ŞİFA HASTANESİNİ HEDEF GÖSTERDİLER

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'de çok gizli belge ortaya çıktı! Netanyahu uyarılara kulak asmamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de çok gizli belge ortaya çıktı! Netanyahu uyarılara kulak asmamış - Son Dakika
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